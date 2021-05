Volvo XC60 2021: aliado con Google

El XC60 es uno de los éxitos más grandes de Volvo y uno de sus modelos más vendidos. Es por esto que la firma lo trata con sumo cuidado y mimo. Con su reciente actualización, ahora incorpora novedades que lo hacen mucho más inteligente y avanzado que antes.

La más destacada de entre todas ellas es la incorporación de un nuevo sistema de infoentretenimiento que está basado en Android y que integra los servicios y aplicaciones de Google. Gracias a este sistema de nueva generación, los clientes gozan de un nivel de personalización y conectividad inigualables, ya que tenemos acceso a las aplicaciones y servicios de Google, que ofrecen ayuda en modo manos libres con el Asistente de Google, navegación a través de Google Maps y un amplio catálogo de aplicaciones nativas para automóviles, entre otras cosas.

Y es que la firma quiere seguir con el tremendo éxito que ha supuesto desde hace ya varios años el XC60, ya que lleva más de una década ocupando siempre los primeros puestos de uno de los segmentos más competitivos del mercado. Tanto es así, que es el Volvo más vendido desde 2009. Solo en 2020 se vendieron casi 200.000 unidades, lo que supone casi un 29% del total de ventas de Volvo Cars, situándose además entre los cinco primeros de la clasificación mundial de los SUV premium.

En cuanto al tema del diseño, no cambia mucho la verdad, por que como se suele decir: ‘si no está roto, no lo arregles...’ Se aprecian sin embargo ligeros retoques en el exterior, como una nueva parrilla, un paragolpes delantero nuevo, nuevo color exterior y nuevas opciones de llantas.

