BMW M4 Competition Convertible 2022: sin límites

El BMW M4 Convertible ya está aquí, una versión descapotable del M4 que ya presentó hace unos meses la firma alemana.

Pero vayamos a lo importante, que es lo que alberga el compartimento del motor, que es lo que realmente interesa a todos aquellos amantes de la división ‘M’ de BMW. En el caso del M4 Competition Convertible 2022 encontraremos un propulsor de seis cilindros en línea y tres litros biturbo, que genera 510 CV de potencia y 650 Nm de par motor. Todo este arsenal es enviado al asfalto mediante una transmisión automática de ocho velocidades, que transfiere todo al suelo a través de su sistema de tracción total xDrive. Pero antes de que se lleven las manos a la cabeza todos los entusiastas de la firma, dicho sistema dispone de varios modos, además de que solo envía potencia al eje delantero cuando este lo demanda. Así, podremos poner el coche en modo 4WD, 4WD Sport y 2WD, este último permitiéndonos gozar de esa tracción trasera tan famosa de BMW, haciendo que podamos cruzar nuestro flamante y costoso M4 Competition Convertible; si es que tienes manos para ello. O dinero para reparaciones...

Y es que el nuevo M4 Competition Convertible es capaz de pasar de parado a 100 km/h en 3,7 segundos, con un 0 a 200 en 13,1 y con una velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km/h, aunque puedes adquirir el Paquete M Driver, opcional, que incrementa la punta hasta los 280.

Sin embargo, toda esta potencia, velocidad y desenfreno, deben tener por contra una manera de pararse, y ahí es donde entran los frenos mejorados que ha montado BMW en este nuevo modelo. En la zona delantera tendremos unos discos de 380 milímetros abrazados por unas pinzas de seis pistones, mientras que en la zaga la pinza es de un pistón y los discos de 370 milímetros. Esto es lo que trae el modelo de serie, pero podemos mejorarlos a los M Carbon carbocerámicos, con discos delanteros de 400 milímetros y traseros de 380, aunque las pinzas seguirían siendo iguales, pero pintadas en color dorado.

Y de su estética, ¿qué podemos decir? Pues que comparte casi todo con su hermano el Coupé, como es natural, así que nos tendremos que ir acostumbrado a esa gigantesca parrilla delantera, aunque he de decir que a mi, personalmente, en los M3 y M4, cuánto más los veo más me gusta... Por otro lado tenemos unas luces LED muy estrechas, retrovisores aerodinámicos, paragolpes con diseños más agresivos, difusor trasero con salida de escape cuádruple, llantas de 19 pulgadas delante y de 20 detrás, pasos de rueda ensanchados, etc. Aunque lo que cambia realmente el coche es su capota, pues se trata de un descapotable. Aquí BMW ha optado por una de tela, que, por cierto, es un 40% más ligera que la del modelo al que sustituye. Puede plegarse y desplegarse en 18 segundos y a velocidades de hasta 50 km/h. Cuando la quitamos, es decir, cuando dejamos el coche sin techo, esta se almacena en el maletero, haciendo que la capacidad de carga del mismo sea de 300 litros, 80 más que el modelo actual. Cuando el techo está puesto, la capacidad aumenta hasta los 385 litros.

Por último, el habitáculo del M4 Competition Convertible cuenta con todo tipo de lujos y detalles que ya vimos en el Coupé: cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla central táctil de 10,25, volante deportivo en cuero, detalles en aluminio, sistema de sonido Harman-Kardon, asientos deportivos en cuero calefactables... De manera opcional también podemos pedir la ventilación, la calefacción de aire para el cuello (por vez primera) o los asientos bucket o tipo baquet, calefactables M Carbon, de fibra de carbono y que ahorran 9,5 kilos.

Más información, detalles y fotos del BMW M4 Competition Convertible 2022.