Mercedes-AMG GT 4 puertas Coupé 2022: GT para cinco

Aunque no ha cambiado en exceso, esto no es para nada una mala noticia, puesto que el AMG GT 4 puertas Coupé de Mercedes siempre ha tenido como uno de sus puntos fuertes el diseño, por lo que no podemos dar esto como un detalle negativo, la verdad. Sin embargo, sí que cambia algunos elementos, como por ejemplo el añadido de tres nuevos colores: Starling Blue Metallic Manufaktur, Blue Magno y Manufaktur Cashmere White Magno, unas nuevas llantas de 20 y 21 pulgadas y unas pinzas de freno nuevas en color rojo para el modelo de entrada con seis cilindros.

También nuevos son los diferentes paquetes que se ofrecen para personalizar más el coche, como el Silver Chrome Exterior Package, que además deja de ser exclusivo de la versión 63 S, el AMG Exterior Carbon Fiber Package, que está disponible ahora también para el GT 53, o el AMG Night Package II, que nos añade una parrilla en color negro y unos logotipos en el mismo color.

En el interior nos encontraremos con cambios, siendo el más destacado el nuevo volante AMG Performance, que equipa unos sensores en el aro que detectan si tenemos las manos sobre él. En dicho volante también tenemos los botones AMG Drive Unit, que ahora tienen pantallas más luminosas y brillantes, para facilitar la visualización. Pero sin duda, lo que más cambia es el banco trasero, que ahora podemos tener cinco plazas, en lugar de los dos asientos individuales que había antes.

Por último, en el apartado mecánico, nos encontraremos con un 3.0 de seis cilindros en línea que genera 367 CV de potencia y 500 Nm de par motor, conectado a una caja de cambios automática de nueve velocidades y a un sistema de tracción total 4Matic. Así, el AMG GT 4 puertas Coupé permite hacer el 0 a 100 en unos 4,9 segundos, con una velocidad máxima de 269 km/h. Como alternativa a este tenemos el AMG GT 53, que tiene un motor turbo 3.0 de seis cilindros pero con 435 caballos y 520 Nm de par, haciendo que el 0 a 100 lo cubra en 4,5 segundos, mientras que la velocidad máxima está limitada electrónicamente a 280 km/h.

