Tips fundamentales para un conductor novel

El carnet de conducir resulta cada vez más necesario, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Sin embargo, la falta de experiencia puede jugar una mala pasada al volante. Al fin y al cabo, evitar accidentes de tráfico no es solo cuestión de velocidad de reacción, sino que depende de muchos factores. La cuestión es que son muchas las cosas que un conductor novel tiene que tener en cuenta.

Qué es un conductor novel

Cuando sacas el carnet de conducir eres conductor novel durante el primer año. Durante esos 12 meses debes llevar un aviso en la luna trasera que así lo indique: el famoso cartel con L (de learning).

Además, durante ese periodo, los conductores noveles tienen una serie de restricciones y limitaciones referida a la velocidad máxima permitida y la tasa de alcoholemia, entre otras.

Consejos para conductores noveles

Las personas que acaban de sacar el carnet de conducir tienen que tener en cuenta una serie de cosas, más allá de estar atentos al 1000% cuando están conduciendo.

Cumple las normas

Parece evidente, pero es necesario recordarlo, porque muchos conductores noveles creen que pueden saltarse las normas cuando ven que otros conductores lo hacen. El problema aquí es, primero, que hasta para saltarse las normas hay que tener experiencia y, segundo, las consecuencias de no hacer las cosas correctamente pueden ser mucho más duras para un conductor novel.

Revisa el seguro del coche que vas a conducir

Si vas a conducir un coche en el que no figuras como titular del seguro o como conductor principal o habitual, asegúrate de que, al menos, figuras como conductor ocasional. Esto es imprescindible si tienes menos de 26 años.

Debes saber que, aunque cualquier conductor está cubierto por el seguro de coche aunque no esté declarado en el seguro, esto no aplica a los menores de 26 años, independientemente de los años que lleven con el carnet de conducir. Eso significa que el seguro no se hará cargo del siniestro si el conductor menor de 26 años no está incluido en la póliza.

Si eres conductor novel y tienes más de 26 años, si el seguro te cubre o no sin estar reconocido en la póliza como conductor ocasional dependerá de las características de la póliza. Por lo tanto, revísalo y no cojas el coche sin asegurarte de que la póliza te cubre.

Aunque la póliza de tu seguro de coche será más cara, merece la pena cubrirse ante cualquier imprevisto, sobre todo porque los conductores nóveles tienden a tener pequeños accidentes y golpes con mayor frecuencia. Puedes calcular el seguro de tu coche y comprobarlo.

Cuidado con las distracciones

Incluso los conductores más experimentados pueden tener un percance debido a una distracción. La buena noticia es que muchas de ellas pueden evitarse, como distraerse con la radio, hablar con el acompañante, hablar por el móvil con manos libres (damos por hecho que sabes que no debes manipular el móvil mientras conduces).

Otras distracciones que debes evitar mientras conduces incluyen manipular el navegador, subir o bajar el volumen de la radio o cambiar de emisora o buscar objetivos en la guantera.

Tal vez pienses que todo esto no entraña demasiado riesgo o que es algo que debes aprender a hacer porque lo has visto cientos de veces. Pero que los demás lo hagan mal no te obliga a ti a hacerlo también.