La jauría separatista ataca a los hermanos Márquez por apoyar a la selección española

Marc Márquez con la camiseta de la selección española. | Twitter

Los motociclistas Marc y Alex Márquez no han tenido reparos esta mañana en posar en Twitter con la camiseta de la selección española como una muestra de apoyo al equipo dirigido por Luis Enrique que el martes cayó en semifinales ante Italia en la tanda de penaltis. El gesto ha provocado una estampida separatista con insultos de todo tipo contra los hermanos.

Poco antes de las once, Marc Márquez, ocho veces campeón del mundo en tres cilindradas, emitía un mensaje en Twitter con el siguiente contenido: "Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la selección española. A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega". E ilustraba sus palabras con una foto ataviado con dicha camiseta. Al momento, se unía su hermano Alex, con dos campeonatos del mundo en su haber, que lucía la misma elástica y le decía "me voy contigo".

Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la @SeFutbol! A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega 🙌🏼#Euro2020 pic.twitter.com/2qLf2LUANS — Marc Márquez (@marcmarquez93) July 7, 2021

La muestra de apoyo a la selección ha sulfurado a la jauría independentista de la red social, que no ha tenido reparos en llamar "ñordos", "traidores", "vendidos", "payasos", "rastreros" o "fachas" a los hermanos. También ha habido quien ha atribuido las fotos a un supuesto interés comercial o quienes les han acusado de tributar en Andorra. La cacería y las expresiones de odio han tenido su contrapunto en numerosos mensajes de apoyo y reconocimiento.