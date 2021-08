BMW iX3 2022 ¿Qué esperar?

La firma alemana BMW ha mostrado por primera vez la versión 2022 revisada del iX3 eléctrico. Uno de los detalles que más llama la atención es su parrilla, pues muchos fueron los que se quejaban de que la hubieran hecho tan grande tratándose de un eléctrico, pues no tiene necesidad de refrigerar un motor de combustión como un coche térmico. Sin embargo, en esta versión 2022, no solo no la han reducido los chicos de BMW, sino que la han hecho más grande. Lo que si que se reduce ligeramente, afilándose más, son los pilotos delanteros, que cuentan con tecnología LED y que pueden pedirse con los faros láser. Y si seguimos con las luces, las traseras no se quedan cortas en cuanto a cambios, pues disponen ahora de un diseño tridimensional que le da un aspecto mucho más moderno y futurista al SUV eléctrico.

Como detalles a destacar, este nuevo iX3 2022 incorpora de serie el paquete M Sport, elemento que aporta deportividad al conjunto mediante un frontal y una trasera más agresivos, acompañados de unas llantas de 19 o 20 pulgadas.

Pero donde más cambios encontraremos es sin duda en su interior. Aquí, el cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas es por lo que ha apostado BMW, mientras que la pantalla central táctil es ahora de mayor tamaño: 12,3 o 12,5 pulgadas. A esto se añade un nuevo selector del cambio, una consola central rediseñada y una botonera que también sufre algunos cambios. Los asientos, que son deportivos de serie, se recubren de una tapicería en Sensatec, aunque podremos solicitar cuero si así lo preferimos.

Y en su parte mécanica, el iX3 2022 cuenta llega con una batería de 80 kWh que suministra energía a un motor eléctrico montad en el eje posterior. Gracias a este propulsor, el SUV germano goza de 286 CV de potencia y 400 Nm de par, lo que hace que pueda cubrir el 0 a 100 en 6,8 segundos y alcance una velocidad máxima electrónicamente limitada de 180 km/h. Por su parte, la autonomía que nos aportará dicha batería será de 460 kilómetros según ciclo WLTP. Una vez veamos que nos empezamos a quedar sin ‘jugo’, la carga rápida de 150 kW de la que dispone el iX3 2022, puede aportarnos 100 kilómetros extra en tan solo 10 minutos enchufado.

