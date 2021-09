Muere por coronavirus Jorge Lis, expiloto negacionista que rechazó la vacuna

Jorge Lis nos deja a los 46 años | Captura

Jorge Lis, expiloto de motociclismo ha muerto en el hospital La Fe de Valencia tras permanecer ingresado en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) desde el pasado mes de julio después de contagiarse de coronavirus.

Lis, que ha fallecido con 46 años, fue un negacionista con la pandemia de covid-19 y jamás quiso recibir la vacuna.

Como piloto de motociclismo Jorge Lis fue subcampeón de España de motociclismo en 125 cc en 1996 y también ejerció de mánager del valenciano Bernat Martínez, que falleció en un accidente en Estados Unidos en 2015.

El arrepentimiento de Lis

Fue un negacionista convencido de "la farsa del coronavirus" durante muchos meses. "No existe", repetía una y otra vez. "Es un invento". Se negó a vacunarse e intentó convencer a sus familiares para que no lo hicieran, incluso a su madre de 85 años, lo que provocó varias disputas con su hermana.

A principios de julio comenzó a sentir los primeros síntomas. Dolor de cabeza, cansancio y algo de fiebre. No le dio importancia. A sus 46 años, deportista y sin patologías previas, jamás pensó que el coronavirus le iba a llevar al hospital días después. La situación continuó empeorando, desarrolló neumonía bilateral y tuvo que ser ingresado de urgencia.

Su hermana, Elena, aseguró que Jorge, que se mostraba "tremendamente arrepentido de su negacionismo" les pidió que contasen su historia, por si podría valer de algo. El 13 de julio, antes de que su estado de salud empeorase de manera crítica, escribía una misiva a su hermana: "Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etc, me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiera vacunado".

Desgraciadamente, el arrepentimiento de Jorge llegó demasiado tarde y nada se pudo hacer por su vida.