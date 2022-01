Polémica en el Dakar: Audi reclama supuestas ayudas a Al-Attiyah y Sainz explota: "O todos somos muy tontos o…"

Dos días de Rally Dakar y ya hay una polémica generalizada entre los pilotos. ¿Hubo ayuda por parte de la organización para el piloto local, Nasser Al-Attiyah? La carrera no ha hecho más que comenzar y si no pasa nada raro, la victoria en los coches parece decidida. Sven Quandt, responsable de la estructura X-Raid, soporte de Audi en el Dakar, aseguró públicamente que la pareja de Toyota formada por el piloto catarí Nasser Al-Attiyah y el copiloto andorrano Matthieu Baumel "tenía información extra" para no perderse en el fatídico penúltimo punto de control de la etapa del domingo.

"Tenemos que esperar hasta este lunes para ver la situación porque no estamos seguros. Es gracioso que solo un coche haya conseguido encontrar el camino correcto. Creemos que tenían información extra; de otra manera era imposible encontrar esa pista. Estamos hablando con la organización porque consideramos que ha habido un error en la transcripción del libro de ruta", aseguró en TVE. El responsable de Audi está meditando liderar una protesta por lo ocurrido ante David Castera, director del Dakar.

El punto polémico se situaba en el kilómetro 257, lugar que ha podido decidir ya el Dakar. La gran mayoría de motos se perdieron y luego llegaron los coches. Entre ellos, Carlos Sáinz. Al piloto madrileño le sucedió lo mismo que a la mayoría. Dieron vueltas y más vueltas buscando el camino correcto. Así estuvieron durante horas coches, quads y motos. Situación surrealista que no vivió Nasser Al-Attiyah quien aseguró tras la etapa que había recibido una indicación en el momento idóneo de su copiloto Baumel.

No ha sido muy normal que a Carlos Sainz no le haya saltado el check en ninguna de las pasadas. Su pérdida en el kilómetro 290 es de +02:06:23 #Dakar pic.twitter.com/xMKQzN04RP — Iván Fernández (@fernischumi) January 2, 2022

Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz perdieron dos horas respecto al líder de la general, diciendo prácticamente adiós a sus opciones de luchar por la victoria en este Dakar. Solo el francés Sebastién Loeb pudo seguir al catarí, finalizando a 12 minutos y 44 segundos de distancia. "Pensábamos que estaba mal. Volvíamos, y volvíamos a intentarlo y había infinidad de coches haciendo lo mismo, de motos, de quads… No lo sé. No hemos sido capaces de encontrarlo. Mucha gente allí no entendíamos bien lo qué pasaba. ¿Cuánta gente se ha perdido? La mayoría menos uno o dos. O todos somos muy tontos, o… Si el Dakar quiere hacerlo así y que en el segundo día de carrera pase lo que ha pasado, pues realmente es una pena", afirmó Carlos Sainz.

Joan Barreda gana la etapa en motos

El español Joan Barreda (Honda) logró la victoria de etapa en el tercer día de competición del Dakar, situándose así como tercer piloto de motos con más triunfos en la historia de la competición (28), a cinco del récord de 33 que comparten los franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres.

La jornada comenzó marcada por las fuertes lluvias y tormentas que obligaron a cancelar la etapa maratón y, en la competición, con la sorpresa del portugués Rui Gonçalves (Sherco), quien empezó dominando. Siempre con Barreda en segunda posición, acechando, hasta que el luso perdió ritmo endiablado con el que empezó. El español fue recortando distancias para luego aumentarlas y vencer con 5'33" de ventaja sobre el segundo clasificado, un sorprendente Sam Sunderland (Gas Gas) que no apareció en ningún punto de control de la organización hasta el último, cuando se coló segundo.

Tercero fue el argentino Kevin Benavides (KTM), consciente de que tenía que recortar tras sufrir con la navegación en la jornada del domingo. Y lo hizo restando hasta 19 minutos y 4 segundos al que era líder de la general tras los dos primeros días de competición, el austríaco Daniel Sanders (Gas Gas), quien este lunes estuvo muy lejos del ritmo mostrado anteriormente, acusando el abrir pista. Sunders perdió 24’58" y cedió el liderato de la general de motos en favor de Sunderland, compañero de equipo, por 4 minutos y 9 segundos.