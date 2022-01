Por si no había suficiente polémica en el Dakar con lo sucedido el pasado domingo, este martes ha surgido una nueva y otra vez con Al-Attiyah en el foco de la noticia y siendo beneficiado el piloto Catarí, el gran vencedor del lio con la hoja de ruta de la segunda etapa. Resulta que el líder del Rally en coches terminó la segunda etapa, la etapa polémica del domingo, sin haber conectado el 'data logger', un aparato que informa de los datos del motor. Tenerlo apagado está prohibido, supone incumplir el artículo 13.1.2 del Reglamento Deportivo de la FIA. Es un elemento que permite a la FIA controlar el rendimiento del vehículo y saber si está haciendo trampas al disponer de más potencia en el motor. No cumplir con esta norma supone la expulsión del Rally. Sin embargo, la organización no ha expulsado a Al-Attiyah por "circunstancias excepcionales".

El 'data logger' es fundamental porque hay una serie de parámetros que los pilotos y los vehículos deben cumplir y es la única manera de averiguar si están cumpliendo con esta norma. Por ejemplo, los pilotos no pueden superar los 170 km/h. Toyota ha alegado que se trató simplemente de un descuido.

La FIA le ha impuesto una sanción de 5.000 euros y una "descalificación del Rally Dakar 2022", aunque esta expulsión está "suspendida" hasta el final del rally y solo se aplicará en el caso de que vuelva a realizar una infracción similar en las 10 etapas que restan para el final. Es decir, que lo ha hecho mal, que le deberían haber expulsado, pero le perdonan salvo que vuelva a cometer el mismo error. La FIA, además, recuerda que en el pasado ya perdonaron errores similares.

"Los comisarios determinan que existen excepcionales circunstancias en el presente caso, en la medida que el Dakar Rally consiste en 12 días de competición y la infracción descubierta en la segunda etapa, y que en la primera estaba correcto. La descalificación de la entera competición no parece ser proporcional, especialmente para un competidor que ha confirmado que rectificará el problema, por lo que su coche cumplirá con las regulaciones en los próximos 10 días", explica en el comunicado.

La polémica de la segunda etapa

Al-Attiyah sale beneficiado, como ya le pasó en la famosa segunda etapa donde se perdieron tantos coches, quads y motos. El catarí encontró una salida al instante haciendo una trazada perfecta.

Nasser Al-Attiyah ha rozado la perfección en su navegación y conducción en la primera etapa del #Dakar2022.@PepVilaRoca analiza las claves del piloto catarí para no haber cometido ningún error👇 Puedes seguir el programa en directo en Teledeporte y en https://t.co/80DuyyUmO9. pic.twitter.com/MPs5rcHc32 — Teledeporte (@teledeporte) January 2, 2022

Sven Quandt, de Audi, escudería de Carlos Sainz, explicó que "nosotros consideramos que el roadbook no está correcto. Si te marca un rumbo a 10 grados y tienes que ir a 280 la variación es demasiado grande. Puedo aceptar una variación de 20 o hasta 30 grados, pero nos hemos ido a un número muy diferente. Hubo muchos coches, motos, side by side y camiones que se equivocaron, si le hubiese pasado solo a uno se puede aceptar, pero no a tantos. El organizador dice que todo está correcto. Es una pena porque la carrera no debería ser así. El libro de ruta debe ser preciso, porque no nos pueden decir que teníamos que seguir la pista si el rumbo es otro diferente, y si seguimos el rumbo nos dirían que teníamos que haber seguido la pista", afirmó.

Sainz se impone en la tercera etapa y Al-Attiyah es más líder

A pesar de que no tiene opciones de ganar el Rally, Carlos Sainz sigue motivado y se impuso en la tercera etapa, disputada en Al Qaisumah (Arabia Saudí) y que contó con 113 kilómetros menos de tramo cronometrado (especial) por las inundaciones en el norte del país. Es la primera victoria para el innovador vehículo híbrido de la marca alemana, que se estrenó en esta 44ª edición. Por detrás finalizaron el sudafricano Henk Lategan (Toyota) a 38" y el francés Stéphane Peterhansel (Audi) a 1'41".

Nasser Al-Attiyah (Toyota) perdió tiempo con Sainz (5'10"), pero lo ganó respecto a su principal perseguidor, el francés Sebastién Loeb (Bahrain Raid Xtreme), quien sufrió dos pinchazos y se dejó 25 minutos frente al catarí.