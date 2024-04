Sebastián Guayasamín, piloto ecuatoriano de 42 años ha logrado un hito en su país, ser uno de los mejores, convertirse en piloto Leyenda del Dakar, y alcanzar el top 10 en la categoría de coches Cross Country en la última edición, firmando la sexta posición, colocando a Ecuador en el mapa de las competiciones del motor.

Visionario en el mundo de los negocios, consiguió a los 23 años crear una empresa de servicios petroleros que ahora tiene operaciones en Ecuador, EEUU y Hong Kong, y es un visionario en el mundo del motor, del coaching y el deporte en su país. Ha sido partícipe en la redacción de la última ley del deporte ecuatoriana que ha revolucionado la idea de mecenazgos en el mundo deportivo. Pese a las dificultades políticas y económicas que vive en Ecuador, su éxito siempre se ha basado en una buena navegación en tiempos difíciles. Bajo el paraguas del equipo español FN Speed y con el apoyo incondicional de su familia, Sebastian apunta a los más alto, ganar el Dakar 2025.

L: Estás viviendo uno de tus mejores años deportivos, top diez en el Dakar y con opciones en en el Mundial

S: Después de diez años de carera deportiva, poder celebrar mi Dakar Leyend, con un sexto lugar y ahora segundo en el mundial faltando dos fechas para cerrar la temporada es increíble, ha sido un año muy especial. El Dakar, y en particular mi categoría el Cross Country, premia la madurez y me entusiasma, por que ves que si sigues esforzándote y trabajando los sueños se pueden ir cumpliendo.

L: ¿Cuándo empezaste como profesional te imaginabas que ibas a alcanzar estos logros?

S: Ni de cerca. Además, el Dakar aparece en la vida de los sudamericanos un poco de suerte. Era un evento que nos pillaba muy lejos, en África. Y cuando llega a nuestro continente nos empieza a volver locos. Es entonces cuando me doy cuenta de que hay una gran oportunidad. El hecho de que no haya ningún piloto de Ecuador, era un reto y una oportunidad a la hora de planear un proyecto deportivo y conseguir los recursos externos.

L: Además Ecuador es un país sin mucha tradición en el mundo del motor.

S: Total, pero creo que eso me ha beneficiado. Yo vengo de una familia humilde de abogados, que nada tiene que ver con esto, donde no había los recursos económicos, pero lo que sí hubo fue mucha educación y tuve la oportunidad de estudiar en los EEUU. Allí desarrollé las otras aptitudes que necesitas para sostener una carrera deportiva profesional, la parte administrativa y comercial. Y viéndolo con perspectiva ahora creo que en mi caso ha sido lo más importante, porque vemos que hay mucha gente con mucho talento innato, pero que si no sabes administrar sus recursos tu carrera deportiva es muy corta.

L: Piloto Leyenda del Dakar, un proyecto económico sostenible, pero imagino que este éxito esconde otros sacrificios en el ámbito personal.

S: El deporte profesional conlleva muchos sacrificios. Si bien necesitas la parte económica para poder correr, el principal patrocinador es tu familia. Si en tu casa no están de acuerdo, no te apoyan, por muy buen piloto que seas, no tienes nada que hacer. Son muchas carreras, muchas horas al volante donde necesitas que tu cabeza no se distraiga por esa preocupación, cualquier distracción te puede matar. Yo soy padre de familia y aunque en el mundo del motor se dice que cada hijo te hace un décima más lento, en mi caso ha sido al revés, creo que a mis hijas les estoy enseñando que los sueños se pueden cumplir y que aunque vengas de un país pequeño, con trabajo y pese a las adversidades, puedes construir un camino de éxito.

L: Los números que estás consiguiendo en el Mundial te convierten en uno de los favoritos el próximo Dakar. ¿Cuál es tu objetivo?

S: Yo sueño con ganar el Dakar. No sé si será este año o tendré que invertir un par de años más, pero ya estoy sexto, sólo me quedan cinco escalones que subir. Empecé en 2014 con el sueño de terminar y me costó tres años terminarlo. Si no sintiera que año a año no hay un paso adelante, posiblemente ya me habría retirado.

L: Un año muy positivo en lo deportivo que no sé si se complica con la situación política y económica que vivís en Ecuador.

S: Tu siempre tiene dos opciones, ver lo que te pasa en la vida como un problema o como una oportunidad. En los diez años de mi carrera deportiva he pasado por cinco presidentes, temas militares, el narcotráfico y cuando vives en un país en conflicto o te vuelves una víctima o un héroe, y si sobrevives a estas condiciones yo creo que puedes lograr ganar el Dakar, subir el Everest, lo que sea.

L: Se viven aires de cambios en Latinoamérica, también con Daniel Noboa en Ecuador ¿cómo lo vives como deportista?

S: Noboa lo que tiene es mucha juventud, es un referente para la gente más joven, le ven como una oportunidad y son un referente para ellos. En Sudamérica y en Centroamérica tenemos muy presente el ejemplo del El Salvador que ha logrado establecer una pauta de autoridad con la que transformar las cosas. Creo que Noboa tiene ese ejemplo en mente y esto puede traer muchos cambios y positivos. A mi lo que me toca, como deportista profesional, es ser un embajador, llevar allí donde voy mil cultura, mis raíces y mi lengua, es una responsabilidad pero también un privilegio.

L: En diez años de Dakar seguro que has vivido muchas anécdotas.

S: Claro, de hecho en mi Facebook ya vamos por el octavo capítulo de una miniserie donde contamos la historia de todos los dakares, porque sin duda cada Dakar es para escribir un libro. Pero mi mejor anécdota fue, la que ha sido mi lección más valiosa. En 2018 corría con Chebrolet, lo tenía todo, el equipo, el dinero, pero la carrera me duró día y medio. Y duró día y medio porque olvidé la tercera regla de todo piloto que corre un Dakar. La primera es, auto alcanzado auto pasado. Es decir, en el Dakar al salir con un minuto de diferencia si tu alcanzas o te alcanzaron hay pasar o que te dejen pasar. La segunda norma es, si ves a alguien parado al menos para y pregunta. Y la tercera es, que no se puede recuperar el tiempo perdido;Y lo olvidé, porque después de una avería quise recuperar el tiempo y tuvimos una accidente en una duna y tuvimos que abandonar. Pero de ahí nació una fortaleza y una madurez sin la cual no estaría ahora donde estoy. Unos meses después gané en Colombia, gané en Ecuador, gané en Sudamérica y conseguí la cuarta plaza en el Dakar en 2019.