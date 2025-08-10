Álex Palou agranda su leyenda y gana la IndyCar por cuarta vez

El español Álex Palou (Chip Ganassi) se ha proclamado este domingo campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera (2021, 2023, 2024 y 2025) al terminar tercero el Gran Premio de Portland (Estados Unidos) y a falta de dos carreras para el final de la temporada.

Palou comenzó la carrera con 121 puntos en la clasificación sobre su único rival por el título, el mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren), y para proclamarse campeón solo necesitaba mantener una diferencia de 108. O'Ward salió en la pole y lideró la carrera durante las primeras vueltas, pero todo se torció para el mexicano en el giro 21, cuando su monoplaza empezó a perder potencia debido a un fallo electrónico.

A duras penas llegó a boxes, donde perdió 8 vueltas respecto a los líderes mientras sus mecánicos trataban de devolver el Arrow McLaren a la vida.

Una nueva carrera

El campeonato se le había puesto muy de cara a Palou, que mientras O'Ward perdía vueltas en boxes corría segundo, rodaba segundo solo por detrás del australiano Will Power (Team Penske). El catalán había salido quinto en la parrilla después de salirse de la pista este sábado durante el Fast Six, la ronda donde se define la pole y los primeros seis lugares.

En la primera curva tras la bandera verde avanzó al estadounidense David Malukas (A.J. Foyt) para ponerse cuarto y accedió a la segunda posición cuando O'Ward y el sueco Felix Rosenqvist (Meyer Shank) pararon a boxes aprovechando una bandera amarilla. Poco después ocurrió el problema para O'Ward, que al no abandonar retrasó hasta el final de la carrera el alirón de Palou.

Los pilotos y sus equipos desplegaron sus estrategias de paradas y neumáticos, pero cuando a 30 vueltas del final todos habían vuelto a pista por última vez los tres de cabeza seguían siendo Power en primer lugar y Palou en tercero con el danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren) entre ellos. Lundgaard había sido el más rápido en la clasificación del sábado, pero fue penalizado con seis posiciones en la parrilla por un cambio de motor.

Con el campeonato en el bolsillo —O'Ward seguía rodando 25, en la cola del grupo— Palou quiso conquistarlo por todo lo alto: con la que hubiese sido su novena victoria de la temporada. Aunque los tres de delante iban con neumáticos suaves, Power iba a sufrir porque los suyos eran usados y perdía más tiempo que sus rivales pasando a los pilotos doblados.

Palou, por su parte, fue recortando segundos hasta colocarse a la estela de Lundgaard. Le intentó pasar por el interior a falta de 14 vueltas, pero el danés recuperó su posición. El catalán lo dio todo en la pista. Volvió a intentar el pase a 4 vueltas del final, esta vez por el exterior, pero Lundgaard se defendió y Palou se salió del asfalto. En una gran demostración de pilotaje, controló su monoplaza y regresó a la pista.

Finalmente cruzó la línea de meta en el podio, pero con la sonrisa de sumar su cuarta corona. Solo A.J. Foyt con siete títulos y Scott Dixon con seis tienen más campeonatos que Palou, que empata con cuatro con Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti.