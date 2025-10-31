Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 de 2009, ha anunciado que su trayectoria como piloto profesional llega a su fin. El británico disputará su última carrera en las 8 Horas de Baréin, prueba del Mundial de Resistencia (WEC) que se celebrará entre el 6 y el 8 de noviembre. El anuncio fue sencillo, como siempre ha sido el británico, en declaraciones a BBC Radio Somerset: "Siempre me ha gustado Baréin. Creo que es un circuito divertido y voy a disfrutarlo al máximo porque este será el final de mi carrera profesional como piloto".

El adiós de Button pondrá punto final a casi tres décadas de vida dedicada al automovilismo. A sus 45 años, el inglés cierra un ciclo que lo convirtió en uno de los pilotos más consistentes, respetados y carismáticos del mundo del motor.

Como decimos, Jenson Button fue campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009 con el equipo Brawn GP, en una de las temporadas más sorprendentes de la historia del campeonato. Aquella escudería debutó ese mismo año tras la desaparición de Honda y, contra todo pronóstico, se llevó el título de pilotos y el de constructores. El británico se proclamó campeón en el Gran Premio de Brasil, después de ganar seis de las siete primeras carreras de la temporada. Era la primera vez que una escudería recién creada conquistaba ambos títulos en su debut. Al término del curso, Mercedes adquirió el equipo y Brawn GP desapareció, dejando una huella imborrable.

Pero no sólo fue eso sino que Button, durante su paso por la Fórmula 1, acumuló 306 Grandes Premios, 15 victorias, 50 podios, ocho poles y ocho vueltas rápidas, convirtiéndose en uno de los pilotos con más participaciones en la historia del campeonato. Su estilo, suave y técnico, le valió el respeto del paddock y de sus rivales.

Retirada por motivos familiares y personales

El piloto británico explicó que su decisión está marcada por razones personales y familiares, siendo sus hijos de cuatro y seis años una de las razones de peso para el adiós... "He disfrutado mucho de mi tiempo con Jota en el WEC, pero mi vida se ha vuelto demasiado ajetreada. No es justo ni para el equipo ni para mí mismo llegar a 2026 pensando que voy a tener tiempo suficiente", señaló.

Hablando de sus hijos, el inglés aseguró que no quiere perderse más cosas de la vida de los pequeños: "cuando estás fuera una semana, te pierdes tantas cosas que ese tiempo no vuelve. Siento que me he perdido mucho los últimos dos años, y no quiero hacerlo otra temporada".

Su etapa en el Mundial de Resistencia había sido una de las más gratificantes de su carrera reciente. Tras un inicio de temporada difícil en Qatar e Imola, el equipo se recuperó con sólidas actuaciones en Spa y Le Mans, logrando un podio en Sao Paulo. Sin embargo, el británico considera que ha llegado el momento de bajar el ritmo.

La pasión por los coches clásicos

Aunque se retira de la competición profesional, Button seguirá vinculado al automovilismo desde otro ángulo: el de la pasión y la nostalgia. Él mismo asegura que tiene "coches clásicos con los que me encanta correr. Es emocionante porque son míos, coches que me pertenecen. Me encanta el aspecto mecánico: tener que hacer punta-tacón, cambiar de marcha a la perfección, sin aerodinámica, todo es mecánico".

Por tanto, la idea del inglés es seguir compitiendo por placer, lejos de las exigencias del cronómetro. Button confiesa que le atrae más la conexión directa con la máquina que ofrecen los coches clásicos que la sofisticación aerodinámica de los monoplazas modernos.

Casi dos décadas al máximo nivel

No hay que olvidar que Jenson Button debutó en el mundo del motor en 1998 en la Fórmula Ford británica, donde se proclamó campeón ese mismo año. Su talento le abrió rápidamente las puertas de la Fórmula 1, tanto que en el año 2000 debutó con Williams, convirtiéndose en uno de los pilotos más jóvenes del momento.

Durante su carrera pasó por Benetton, BAR, Renault, Honda, Brawn GP y McLaren, donde compartió equipo con Lewis Hamilton. Años más tarde, ya en 2011 fue subcampeón del mundo, y su regularidad lo consolidó como uno de los grandes pilotos británicos de la era moderna.

Su despedida del Gran Circo llegó oficialmente en 2016, aunque volvió a subirse a un F1 en 2017, sustituyendo a Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco. A partir de entonces, Button ganó el SuperGT japonés en 2018, compitió en IMSA, NASCAR, Extreme E, y participó en varias ediciones de las 24 Horas de Le Mans. Con 311 carreras disputadas sobre cuatro ruedas, Button deja tras de sí una trayectoria ejemplar: casi tres décadas de profesionalismo, humildad y talento.

Hoy sigue vinculado al motor como comentarista en Sky Sports F1, pero su legado como piloto queda grabado en la historia del automovilismo. Si uno echa la vista atrás verá que hoy, tras 28 años de dedicación absoluta, Jenson Button cuelga el casco. Su nombre quedará asociado a una de las historias más improbables y bellas del automovilismo moderno: la del campeón que ganó con un equipo que solo existió un año.