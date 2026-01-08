Tosha Schareina ha podido perder todas las opciones de ganar el Rally Dakar por un inexplicable error del que se va a acordar durante mucho tiempo. El español no ha respetado una norma intrascendente, pero obligatoria, y al no pasar por el control de salida de etapa entre las dos banderas que lo marcan, ha recibido una sanción de 10 minutos. Es un varapalo gigantesco para Schareina que estaba peleando por llevarse la victoria final.

El piloto valenciano estaba realizando un magnífico Dakar. Se llevó la cuarta etapa, la primera maratoniana, a pesar de abrir pista y se colocó líder en la general con el mismo tiempo que Sanders, su compañero de equipo. Este jueves, abriendo de nuevo camino, sin asistencia técnica de Honda ni de otros rivales, logró salvar el día pese a perder el liderato porque solo estaba a 1 minuto y 59 segundos del primer clasificado en la general. Ha sido tras la etapa, una hora después, cuando la organización ha comunicado que Schareina había sancionado con 10 minutos por realizar una errónea salida en el tramo especial.

De esta manera, Schareina pasa de estar segundo en la clasificación general de motos, a menos de 2 minutos de Sanders, a ocupar la cuarta plaza, a 11 minutos y 59 segundos de Sanders. ¿Ha perdido toda opción de ganar el Dakar? No, pero sus opciones han bajado considerablemente. El español no se ha tomado bien esta penalización y ha ironizado sobre el valor de esta norma. "Gracias. Buenas reglas" ha escrito en sus redes sociales, además de añadir un emoji de aplauso y otro de risa.

La reacción de Tosha Schareina a su "curiosa" penalización que quizás sea decisiva al final del #Dakar2026 pic.twitter.com/PDA5fcGR7v — Aldo G-P (@aldogp_) January 8, 2026

Ha sido una mala jornada para España en la categoría de motos porque Edgar Canet sí ha perdido toda opción a la victoria final. El piloto, el más joven en ganar en el Dakar, se había impuesto en dos días y estaba en el top 5 en la general. Este jueves, por culpa de un pinchazo en la rueda trasera, ha perdido más de 4 horas

💔Un día muy duro para Edgar Canet💔 🗣️"He intentado reparar, hemos destrozado la mayoría –de la rueda trasera– 50 kilómetros antes. Será difícil llegar al vivac, pero…" Aún no ha llegado, pero no es descartable que lo logre💪pic.twitter.com/Bdv6Ly4cFR — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 8, 2026

"He intentado reparar, hemos destrozado la mayoría –de la rueda trasera– 50 kilómetros antes. Será difícil llegar al vivac, porque tenemos doscientos kilómetros por delante..:" decía Canet que finalmente logró su objetivo y sigue en la carrera pese a lo sucedido. Y fíjense en cómo reparaba el neumático trasero.. ¡con una navaja!

🛞 Edgar Canet ha estado más de una hora parado por un problema en el neumático trasero. Así lo intentaba arreglar. #Dakar2026 📺 El resumen del #DakarRTVE8ene, hoy a las 21:00h en Teledeporte y @rtveplay. pic.twitter.com/AI6l017PmZ — Teledeporte (@teledeporte) January 8, 2026

Carlos Sainz sigue en le pelea gracias a un "milagro"

En la categoría de coches, Carlos Sainz ha evitado irse para casa antes de tiempo y, además, ha recortado tiempo a Lategan y Al – Attiyah. El miércoles el madrileño perdía 27 minutos y 20 minutos ante sus principales rivales y hoy, saliendo más atrás, ha conseguido recuperar seis minutos y medio sobre el cataría y algo más de siete sobre el sudafricano. Sin embargo, Carlos Saínz no quería hablar sobre la clasificación general porque, para él, ya había sido un milagro terminar esta segunda etapa maratoniana del Dakar.

El madrileño comentaba los problemas que ha tenido, tanto ayer como hoy con el embrague y, ahora se le sumaba otro problema en el motor. "Estoy ya de propina", decía a los medios de comunicación. "Hoy tuvimos un problema bastante serio de motor, de hecho, tienen que sacar el motor ahora", explicó el piloto español. A pesar del contratiempo, el sentimiento general es de alivio: "Hemos conseguido llegar, espero que ahora puedan mirar el motor y repararlo. Podíamos haber recuperado más, pero estar aquí, como digo, son muy, muy, muy buenas noticias", afirmó.

🚘 Carlos Sainz tiene una vida extra en el Dakar: "Pensé que nos íbamos para casa. Estoy ya de propina"@Quique_Naranjo pic.twitter.com/yxTxaRImTR — MARCA (@marca) January 8, 2026

A pesar de todos los problemas, Saínz subre a la quinta posición de la general, a 8 minutos y 33 segundos del líder, el sudafricano Henk Lategan. Por delante de Sainz, también están Nasser Al-Attiyah a 3:17 del líder, el sueco Mattias Ekström a 5:38 y Nani Roma que no ha ganado la etapa por una sanción por exceso de velocidad. Una auténtica pena para el campeón, tanto en coches como en motos, que, eso sí, está cuarto en la general a 6:59 del líder en la general.