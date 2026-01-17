El Dakar más apretado de la historia: Benavides gana la prueba de motos... por solo dos segundos

La 48ª edición del Rally Dakar ha tenido un final épico, sencillamente memorable. Cuando todo parecía que el triunfo final en la categoría de motos sería para el estadounidense Ricky Brabec (Honda), el ganador de la prueba ha acabado siendo el argentino Luciano Benavides (KTM)... por solo dos segundos de diferencia.

El piloto de Salta, de 30 años, se ha terminado llevando el gato al agua después de una última etapa, de 105 kilómetros de especial con salida y meta en Yanbu (Arabia Saudí), marcada por el error de Brabec con la navegación.

La locura se apoderó de la jornada definitiva en la clasificación de las dos ruedas. El norteamericano, que llegaba líder al último día con una ventaja de 3:20 respecto al argentino, se perdió por una nota confusa en el roadbook a falta de tres kilómetros para la meta y comenzó a perder su ventaja sobre el argentino. El piloto sudamericano, cuarto en la edición de 2025, aprovechó el error para aventajarle en el esprint final y hacerse con el Toureg por solo dos segundos, la renta más pequeña en la historia del raid. Con ello emula a su hermano Kevin, campeón en 2021 y 2023, y otorga el tercer triunfo de su historia a Argentina.

"Soñé que Messi me daba la copa"

"Es el día más feliz de mi vida, no sé si puede haber una mejor manera de acabar el Dakar", dijo Benavides en la meta. "Fui a fondo los últimos dos kilómetros. Me comí, me pasé dos curvas. Y cuando llegué no sabía qué había pasado. No sabía con los bonos de tiempo si le había logrado sacar el minuto aparte. ¡Por dos segundos gané el Dakar! Es increíble, después de 8.000 kilómetros que pasa esto en los últimos cuatro... no, no, es increíble ganarle", añadió.

El ganador del Dakar 2026 en motos se acordó en su celebración de Leo Messi. "No se por qué, pero hace un par de días soñé que Messi me daba la copa. Pensé, tiene que ser una señal... he sentido varias veces que todo estaba alineado para que sucediera, incluso ayer no paré de creer. Siento un alivio increíble en el cuerpo, me cuesta entender lo que pasó, es algo mágico. Un regalo que me ha dado el destino. Ha sido por no parar de creer. Sabía que se podía, yo sentía que se podía", explicó.

Canet gana la última etapa y Schareina sube al podio

Mientras, el español Edgar Canet (KTM) protagonizó una fantástica jornada en la que, tras salir 31 minutos después de Brabec, logró cruzar la meta con el mejor tiempo (49:03), siendo seis segundos más rápido que su compañero de equipo Luciano Benavides y consiguiendo así su tercera victoria en la presente edición, después de las logradas en el prólogo y en la primera etapa.

Tercero, a 47 segundos, terminó el también español Tosha Schareina (Honda), que también se ha subido al podio en la general; el valenciano, que en 2025 fue segundo en la clasificación final, se sube al tercer cajón del podio, al concluir la carrera a 25:12 de Benavides.