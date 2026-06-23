¿Qué es un seguro de moto clásica y qué cubre?

Las motos clásicas nunca pasan de moda. Buena muestra de ello es la gran afición existente en España por estas motocicletas. Sin embargo, llegado el momento de asegurarlas, algunos usuarios no tienen claro qué póliza contratar. De ahí que al buscar un seguro para moto clásica online sea importante saber cuándo es posible contratar este tipo de seguro y qué coberturas incluye.

¿Cuándo se puede asegurar una moto como clásica?

Por lo general, las compañías exigen que una motocicleta tenga una antigüedad mínima de 25 años para asegurarla como clásica. No obstante, señalan los expertos, hay entidades especialistas en seguros de vehículos clásicos que facilitan contratar un seguro de moto clásica para motocicletas a partir de 20 años. Además, no es necesario que la moto esté matriculada como vehículo histórico.

En cuanto al resto de condiciones, los interesados en contratar un seguro de moto clásica deben cumplir los siguientes requisitos:

Ser titular de un carné de conducir, con más de un año de antigüedad, que autorice a circular con la moto clásica que se vaya a asegurar.

Justificar la propiedad de otro vehículo asegurado que sea de uso habitual, que puede ser un coche o una moto.

Utilizar la moto clásica ocasionalmente.

No recorrer más de 5.000 kilómetros al año con la moto clásica.

¿Qué coberturas incluye un seguro de moto clásica?

Al igual que sucede con los seguros de motos convencionales, existen diferentes modalidades de seguro para motos clásicas:

Seguro a Terceros. Se trata de la modalidad más básica y, a través de la garantía de Responsabilidad Civil Obligatoria, cubre los daños personales y materiales que se puedan causar a terceros. También incluye las coberturas de Responsabilidad Civil Voluntaria, Protección Jurídica, Reclamación de Daños y Riesgos Extraordinarios.

Se trata de la modalidad más básica y, a través de la garantía de Responsabilidad Civil Obligatoria, cubre los daños personales y materiales que se puedan causar a terceros. También incluye las coberturas de Responsabilidad Civil Voluntaria, Protección Jurídica, Reclamación de Daños y Riesgos Extraordinarios. Seguro a Terceros más Robo e Incendio. Esta modalidad de seguro a terceros ampliado es especialmente útil, pues cada año se roban en torno a 8.000 motocicletas en España, muchas de ellas motos antiguas para ser revendidas enteras o por piezas en el mercado negro. Además, el 9% de los incendios en inmuebles tiene lugar en zonas comunes como los garajes.

Esta modalidad de seguro a terceros ampliado es especialmente útil, pues cada año se roban en torno a 8.000 motocicletas en España, muchas de ellas motos antiguas para ser revendidas enteras o por piezas en el mercado negro. Además, el 9% de los incendios en inmuebles tiene lugar en zonas comunes como los garajes. Seguro a Todo Riesgo. A las coberturas de los seguros a terceros añade la exclusiva de Daños Propios, que cubre los daños que un motorista pueda ocasionar a su moto clásica en accidentes con vehículo contrario o sin él.

Más allá de estas modalidades, los profesionales del sector asegurador recomiendan contratar el seguro de moto clásica con una entidad aseguradora que, si así lo desea, posibilite personalizar la póliza con las coberturas opcionales de Accidentes del Conductor y Asistencia en Viaje.

¿Se puede incluir más de un vehículo clásico en la misma póliza?

Es importante saber que algunos seguros de motos clásicas están pensados para verdaderos apasionados y coleccionistas. Y que, por dicho motivo, permiten incluir más de un vehículo clásico (tanto motos como coches) en la misma póliza. De esta manera, sus propietarios pueden beneficiarse de importantes descuentos a medida que añadan vehículos clásicos a su seguro.