Los duros recortes de Porsche por la brutal caída de beneficios

El fabricante alemán de automóviles Porsche anunció este lunes un recorte 5.000 puestos de trabajo adicionales hasta 2035 dentro de un paquete de medidas para asegurar el futuro de sus fábricas para esa fecha.

El Grupo Volkswagen, al que pertenece, y que es el mayor fabricante europeo de automóviles, tiene en marcha un plan de reducción de plantilla presentado en 2025 que afecta a 50.000 empleados, la mayoría de ellos en la marca homónima (35.000) y el resto en Audi y Porsche.

A estos se suma ahora la desaparición de 5.000 puestos hasta 2035 en Porsche a través de jubilaciones, la ampliación de un programa de reducción horaria para el personal de más edad y la rescisión de contratos.

Según informó la compañía, las medidas fueron consensuadas con el comité de empresa e incluyen también inversiones acumuladas de 2.100 millones de euros en las fábricas de Zuffenhausen y Weissach.

Otras medidas incluyen la reducción de la paga extra de Navidad en un 40 % y la reducción del teletrabajo de doce a sólo ocho días al mes.

Porsche presentará el próximo miércoles sus resultados del primer semestre de este año, después de que el viernes pasado el Grupo Volkswagen anunciase que sus beneficios han caído en un 30,7 %, hasta los 3.103 millones de euros, en la primera mitad de 2026.

El grupo Volkswagen vendió en el primer semestre 4 millones de vehículos, un 8,4 % menos que en la primera mitad de 2025, lastrado por lo que la compañía llamó "importantes caídas del mercado" en China, un mercado altamente competitivo.

Según el máximo responsable del grupo, Oliver Blume, el mercado internacional del automóvil afrontada actualmente "crisis geopolíticas, conflictos comerciales, una creciente subida de los requisitos regulatorios, mercados volátiles y una mayor competencia".