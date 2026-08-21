Calcular el valor venal de tu coche o moto y conseguir mejorar la valoración tras el siniestro total

Cuando un coche o moto sufre un accidente y se cataloga como siniestro total, la aseguradora suele indemnizar según una valoración que no siempre refleja lo que el vehículo realmente vale. Vicent Ferrer, fundador de eldesguace.net y experto en valoración de vehículos, nos explica cómo funciona y cómo mejorar esta valoración.

Realmente, el problema no es en sí el cálculo del valor venal de cualquier vehículo, que se puede hacer a través de una calculadora como la que tienen en eldesguace.net, sino el desconocimiento: la mayoría de propietarios se entera de que existen varios valores de referencia para los peritos y las compañías de seguros justo cuando ya tiene que decidir sobre ellos, sin margen de tiempo ni comparativa a la que poder agarrarse.

Vicent Ferrer, aunque estudió Teleco en la UPV, es experto en vehículos y lleva años tasando vehículos siniestrados y averiados a través de eldesguace.net, uno de los portales de más relevancia en este sector, donde gestionan más de 5.000 valoraciones al año entre coches, motos y camiones. La experiencia acumulada en el sector online, combinada con una pasión declarada por la mecánica, ha convertido a Ferrer en un referente dentro de este negocio. Con él repasamos qué hay detrás del valor venal y cómo exprimir al máximo la tasación de un coche antes de que acabe en el desguace.

Valor venal, valor de mercado y valor de reposición: tres cifras, tres significados

La primera confusión suele ser terminológica. "El valor venal es el valor teórico que tenía el vehículo justo antes del siniestro, también se encuentra recogido en tablas como Ganvam o Eurotax", explica Ferrer.

Existe también el valor que está publicado anualmente por Hacienda con su propia tabla de depreciación según los años y el tipo de coche, pero esto hay que cogerlo con pinzas según cada vehículo ya que a veces las diferencias son importantes y no se miran los extras ni diferencias de kilómetros o estado real.

El matiz importante llega con el valor de mercado: "Es el que efectivamente se está pagando entre particulares", aclara Ferrer, y en muchos coches bien mantenidos se suele situar por encima del venal. Generalizar aquí no tiene mucho sentido y hay que ver cada caso en particular.

Por último, el valor de reposición es lo que costaría a día de hoy encontrar uno de las mismas características en el mercado, es decir, mismo año, estado, kilómetros. Para esto hay que recurrir a los anuncios reales y, además de sacar una media ponderada según estados, tener una correlación entre precio de anuncio y precio real del mercado. "En esto, en eldesguace.net llevamos años estudiando el mercado de España con datos de todo el parque automovilístico, que supone millones de matrículas. Sabemos para cada vehículo los valores de reposición y su evolución gracias a un big data interno donde agrupamos el día a día del mercado, tanto nacional como internacional", explica Ferrer.

Con un último matiz, hay modelos que son casi únicos, ¿quién calcula lo que valen? Estadísticamente es muy complicado tener muestras válidas debido a que son únicos. Quedaría aparte, por supuesto, el valor sentimental que cada vehículo tiene para su propietario: eso no lo sustituye ninguna fórmula.

Dónde entra eldesguace.net cuando el seguro ya ha hecho su parte.

Una vez que la aseguradora emite su valoración, esta suele venir desglosada en dos partidas: la indemnización propiamente dicha según las coberturas de la póliza y el valor por los restos del vehículo. Y es en esa segunda partida donde eldesguace.net puede mejorar la oferta: "Nosotros mejoramos el valor de los restos, consiguiendo que la suma total para el propietario sea muy superior", resume Ferrer.

El proceso, detallado por Ferrer, sigue una secuencia clara: eldesguace.net revisa fotografías para emitir una valoración que, once aceptada, se puede coordinar para recogida y traslado a cualquiera de sus centros CAT (Centro Autorizado de Tratamiento) con los que mantienen acuerdos en cada provincia. Allí se descontamina el vehículo, se emite el certificado de destrucción y se tramita la baja definitiva en la DGT. El propietario, mientras tanto, no tiene que gestionar grúas, papeleo ni más trámites administrativos.

Además, el servicio no se limita a los turismos. También se tasan motos, furgonetas, vehículos industriales y pesados, con recogida mediante grúa.

Cómo conseguir la mejor tasación de tu coche por parte de la aseguradora.

Con esta operativa como referencia, hay varias decisiones que sí dependen del propietario y que pueden condicionar el resultado final: