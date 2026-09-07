Bernie Ecclestone, expresidente de la Fórmula 1, detenido en Portugal por llevar una escopeta sin documentación

Bernie Ecclestone, antiguo máximo responsable de la Fórmula 1, ha vuelto a protagonizar un incidente relacionado con la tenencia de armas. El empresario británico, de 95 años, ha sido detenido este lunes en Portugal después de que una inspección de Aduanas descubriera una escopeta de tiro deportivo para la que no llevaba documentación. El arma se encontraba en su equipaje cuando aterrizó en el aeródromo de Tires, en Cascais, a bordo de un avión privado procedente de Suiza.
La intervención se prolongó durante varias horas y terminó con su puesta en libertad. La información fue adelantada por el diario portugués Correio da Manhã y posteriormente confirmada por el propio Ecclestone en declaraciones al británico Daily Mail. El exmagnate ha reconocido que no disponía de los documentos necesarios para transportar la escopeta, aunque ha criticado la actuación policial.
La explicación de Ecclestone
El británico sostiene que el arma tenía como destino la práctica de tiro al plato y que no se trataba de una escopeta que poseyera de forma irregular. "Tenía un arma que estaba trayendo desde Suiza a Portugal para tiro al plato. Es tan simple como esto. Tengo armas en casa que tienen licencia", ha explicado al Daily Mail.
Ecclestone ha descrito como "irritante" el trato que recibió de la policía portuguesa. También ha señalado que su mujer, Fabiana Flosi, está intentando "rectificar" la situación creada por la falta de documentación.
Según su versión, había pasado inicialmente el control aduanero sin que se detectara ningún problema. El empresario ha asegurado que conoce a los agentes y que todo parecía estar en orden hasta que un policía decidió examinar una de sus bolsas.
"Después un policía pidió registrar la bolsa. Podría haber sido la caña de pescar de Ace [su hijo de seis años] por lo que parecía, pero no lo era", ha relatado.
Al solicitarle los agentes los documentos correspondientes al arma, Ecclestone les respondió que "nunca" viaja con documentos "como estos". A continuación fue detenido y, horas después, quedó en libertad.
El precedente de 2022
El episodio de Cascais recuerda a otro ocurrido en mayo de 2022, cuando Ecclestone fue detenido en Brasil por llevar un arma de fuego sin licencia mientras se disponía a embarcar en un avión privado. En aquella ocasión admitió que era el propietario, pero aseguró que no sabía que el arma se encontraba dentro de su equipaje.
El empresario pudo abandonar Brasil rumbo a Suiza después de abonar una fianza. Posteriormente calificó lo sucedido de asunto "pequeño" y sin importancia, y explicó que le había ocasionado un gran problema cuando intentaba salir de São Paulo acompañado de su familia.
También entonces rechazó que se hubiera producido una detención formal. Sin embargo, la Oficina estatal de Seguridad Pública de São Paulo había confirmado oficialmente que un empresario, al que no identificó, fue detenido por posesión de armas sin licencia en el aeropuerto de Campinas. Ecclestone ha vuelto a negar ahora que haya sido formalmente arrestado.