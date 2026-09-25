Corinna rompe su silencio sobre Schumacher: «Está aquí, diferente, pero está aquí»

Michael Schumacher continúa alejado de la vida pública desde el grave accidente de esquí que sufrió el 29 de diciembre de 2013 en Méribel, en los Alpes franceses. Desde entonces, su familia ha mantenido una estricta política de privacidad sobre su estado de salud y apenas han trascendido detalles sobre su evolución.

Ahora, Corinna Schumacher ha vuelto a hablar de su marido con motivo del documental de Netflix Schumacher '94: Nace una leyenda, que se estrenará el próximo 2 de octubre. Sus declaraciones permiten conocer algo más sobre la situación que vive actualmente el expiloto, aunque la familia sigue sin ofrecer un parte médico detallado.

"Da la impresión de que Michael entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas", explica Corinna en uno de los fragmentos adelantados de la producción. Una frase que refleja las limitaciones que todavía presenta el campeón alemán, pero también apunta a que mantiene cierto grado de conexión con lo que ocurre a su alrededor.

La esposa de Schumacher insiste, sobre todo, en una idea: Michael continúa presente en la vida de su familia. "Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza, creo. Me sigue demostrando lo fuerte que es cada día", asegura Corinna.

Son unas palabras especialmente significativas después de casi trece años de silencio y de numerosas especulaciones sobre el estado del expiloto. La familia ha evitado confirmar buena parte de las informaciones que han aparecido durante estos años y mantiene limitado el acceso a Schumacher a un círculo muy reducido de personas.

"Le echo de menos cada día"

Corinna también ha explicado cómo es convivir con la ausencia del Michael que conocieron antes del accidente.

"Echo de menos a Michael cada día. Pero no solo yo: lo echan de menos nuestros hijos, nuestra familia, su padre. Sin embargo, Michael sigue aquí. Es diferente, pero está aquí. Eso nos da fuerzas", había señalado anteriormente en declaraciones relacionadas con el documental.

La familia Schumacher ha convertido la privacidad en uno de sus principales objetivos desde el accidente. Corinna ya explicó en el pasado que proteger a su marido es ahora una de sus prioridades: Michael, recordó, siempre protegió a su familia y ahora son ellos quienes quieren protegerle a él.

La información sobre su estado sigue siendo muy limitada

Más allá de las palabras de Corinna, no existe un parte médico público reciente que permita conocer con precisión el estado clínico de Schumacher. En los últimos años han aparecido informaciones procedentes de periodistas y personas del entorno del expiloto, pero deben diferenciarse de las declaraciones directas de su familia.

En marzo de 2025, por ejemplo, el periodista alemán Felix Gorner aseguró que Schumacher necesitaba cuidados constantes y que no podía expresarse verbalmente. Se trata, sin embargo, de una información atribuida al periodista y no de un diagnóstico médico publicado por la familia.

Más recientemente también se ha informado de que Schumacher podría ser trasladado en silla de ruedas, aunque estos detalles tampoco han sido confirmados públicamente por Corinna en sus últimas declaraciones.

Por eso, las palabras de Corinna adquieren especial relevancia: no ofrecen cifras, diagnósticos ni una descripción médica exhaustiva, pero sí dibujan la realidad cotidiana de una familia que, más de una década después del accidente, continúa viviendo junto a Michael y protegiendo su intimidad.

Corinna también habla de su relación con Michael

El documental no se centra exclusivamente en el estado de salud del expiloto. Corinna recuerda también los primeros años de su relación con Schumacher y algunos momentos de su vida juntos.

La esposa del campeón alemán recuerda que su madre no veía con buenos ojos inicialmente la relación. "Michael siempre estaba en la pista de karts y siempre estaba apartando a los demás", explica Corinna al rememorar aquella época.

También recuerda una canción especialmente vinculada a su historia de amor: Rush Rush, de Paula Abdul. "Cuando la escucho hoy en el coche, lloro en silencio", reconoce en uno de los momentos más personales de su testimonio.

Michael y Corinna Schumacher se casaron en 1995 y tienen dos hijos, Gina-Maria y Mick Schumacher.