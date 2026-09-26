Una copiloto de 20 años perdió la vida este sábado al salirse de la vía e incendiarse el coche con el que participaba en el Rally Villa de Llanes, accidente en el que el piloto, un hombre de 26 años, también resultó herido, según fuentes de la Guardia Civil y del 112 Asturias.

El accidente ocurrió poco antes de las 14:00 horas, a la altura del punto kilométrico 14 de la carretera comarcal LLN-7, en un lugar que correspondía al tramo dos del rally, entre las localidades de Llanes y Meré, en la costa oriental de Asturias.

La joven fallecida era copolito de un BMW320 que se salió de la vía en ese tramo del 'Mazucu' por la margen izquierda y se incendió con ella en su interior, mientras que el piloto pudo salir del vehículo.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió a las 13:53 horas el aviso de que durante la prueba deportiva se había producido una salida de vía de un turismo y que éste estaba ardiendo con una persona en su interior.

A las 14:09 horas los responsables del dispositivo médico de la propia organización de la prueba indicaron que la joven que permanecía en el coche estaba fallecida y que el piloto herido en el accidente había sido trasladado al Hospital Comarcal de Arriondas.

Bomberos del parque de Llanes desplazados al lugar del siniestro dieron por extinguido el incendio a las 14:36 horas.

Tras el accidente, la organización del 49º Rallye Villa de Llanes acordó la suspensión de la competición y de todos los tramos cronometrados que restaban para la finalización de la prueba, que se inició el viernes.

En un comunicado, la organización señaló que tras el accidente, la competición deportiva carecía de importancia y debía detenerse de inmediato, y mostró sus condolencias a la familia y amigos de la fallecida, cuyo cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para practicar la autopsia.