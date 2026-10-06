Fernando Alonso correrá el próximo Dakar que podría celebrarse en Marruecos

Cuando la semana pasada Fernando Alonso hacía pública la renovación con Aston Martin, poco o nada trascendió de los detalles del contrato que renovaban ambas partes. Ahora y con el anuncio de que el piloto español tomará parte en el Dakar 2027 con un Dacia vestido por Aston Martin, empezamos a entender las motivaciones que han empujado a Alonso a quedarse en el proyecto del equipo inglés.

Lo cierto es que con esta nueva información todo encaja y todos ganan. Fernando porque cumple con su propósito de desfogarse en otras categorías del motor, y el Dakar siempre ha estado entre las favoritas del asturiano. El bicampeón del mundo correría, como ya hiciera en 2020, con un coche ganador, el Dacia Sandrider con el que Nasser Al-Attiyah ganó este año el Tuareg y le dio a la marca el primer Dakar de su historia.

Si bien Dacia anunció en febrero pasado que renunciaba a competir de nuevo en el Dakar, no así en el Mundial de Rally-Raids, un reciente acuerdo con Aston Martin y Prodrive, la reputada estructura de competición británica que desarrolló el coche para la prueba saudí, podría haber abierto la puerta para que Fernando Alonso pudiera tener uno de los coches de esta edición del Dakar.

El asturiano repetiría copiloto, Marc Coma, y podría ser compañero de equipo de candidatos al título como Sebastian Loeb y el vigente ganador del Tuareg Nasser Al-Attiyah.

Los tres contarían con el mismo coche, un Dacia ya desarrollado pero que se adaptaría para lucir los colores de Aston Martin, por lo que la marca inglesa desembarcaría por primera vez en la prueba automovilística más dura del mundo de la mano de su estrella y número uno de su garaje, Fernando Alonso.

El plan B pasa por Marruecos

Se acerca la fecha para la celebración del Dakar y la situación en Oriente Medio dista mucho de solucionarse, por lo que la prueba podría tener que cambiar sus planes en el último momento. Según los pilotos, con los que Libertad Digital ha podido consultar, la organización no tiene claro que la próxima edición del Dakar sea viable en tierra saudí y la misma tiene previsto reunirse con pilotos y equipos para exponer la situación actual.

En principio la opción que no se baraja es la cancelación de la prueba, cuya organización ha empezado a valorar Marruecos como plan B para evitar la suspensión. Allí se celebra cada año la última prueba del Mundial de Rally-Raids y está consolidado como un lugar seguro y fiable. De tener que optar por esta opción, el Dakar 2027 empezaría más tarde, después de la festividad de Reyes y duraría sólo 8 días. Un cambio que beneficiaría a Fernando Alonso ya que su copiloto Marc Coma es uno de los responsables del Rally de Marruecos y del diseño de su trazado.

La otra opción que salvaría Arabia Saudí como sede del Dakar sería reducir el recorrido a la zona norte del país evitando así el sur, donde los hutíes mantienen la presión sobre los saudíes.

En cualquier caso, se espera que la decisión sea pública en las próximas horas, ya que la fecha se aproxima y es necesario poner en marcha toda la operativa logística de los equipos.