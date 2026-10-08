Fernando Alonso frena los rumores sobre el Dakar: "No creo que sean físicamente compatibles"

Fernando Alonso ha puesto freno a los rumores sobre su posible regreso al Rally Dakar. El piloto de Aston Martin ha negado que tenga previsto participar en la edición de 2027 y ha cuestionado que sea posible compaginar una prueba tan exigente físicamente con su actividad en la Fórmula 1.

Las palabras del asturiano llegan apenas unos días después de que diferentes informaciones apuntaran a un regreso al Dakar. Incluso se había avanzado que Alonso podría volver a ponerse al volante de un prototipo de Prodrive y repetir con Marc Coma como copiloto, como ya ocurrió en su debut en la prueba en 2020.

Sin embargo, durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur, Alonso fue preguntado directamente por estos rumores y optó por rebajar las expectativas. El bicampeón mundial reconoció haber leído las informaciones, pero señaló que "no cree que sean físicamente compatibles las exigencias del Dakar y la Fórmula 1". Además, quiso dejar claro que cualquier nuevo desafío deportivo que decida afrontar será comunicado directamente por él.

"Cuando me enfrente al próximo reto lo anunciaré yo, no será un rumor", afirmó el piloto asturiano.

Un cambio de escenario en apenas 48 horas

Las declaraciones de Alonso contrastan con las informaciones publicadas a comienzos de semana. El pasado 6 de octubre, varios medios apuntaron a que el piloto tenía avanzado un proyecto para disputar el Dakar 2027, incluso después de haber confirmado su continuidad en Aston Martin para la próxima temporada de Fórmula 1.

El interés de Alonso por el Dakar no es nuevo. En una entrevista concedida recientemente a la cadena SER, el piloto reconoció que la prueba le atrae especialmente por ser una experiencia completamente diferente a la Fórmula 1. También habló de la posibilidad de afrontar en el futuro otros grandes retos del automovilismo, como las 24 Horas de Le Mans.

Por eso, sus últimas palabras no suponen necesariamente un rechazo definitivo al Dakar para el resto de su carrera, pero sí descartan, al menos por ahora, que exista una participación confirmada para 2027.

Alonso tampoco contempla competir en GT3

El Dakar no fue el único proyecto sobre el que Alonso fue preguntado. El piloto de Aston Martin también descartó la posibilidad de competir próximamente en la categoría GT3.

"No GT3, no. Se necesita de una gran preparación", respondió Alonso, antes de insistir en que cualquier reto deportivo requiere una preparación específica, además de determinación y otros factores para poder afrontarlo con garantías.

De esta manera, Alonso centra ahora su atención en su continuidad en la Fórmula 1. El asturiano seguirá al menos una temporada más con Aston Martin, después de haber renovado su contrato para 2027. Su prioridad pasa por completar el proyecto del equipo británico y seguir compitiendo en la categoría reina.

El Dakar, por tanto, vuelve a quedar en el terreno de las posibilidades futuras. Alonso ya sabe lo que supone enfrentarse a la carrera más dura del mundo tras su participación de 2020, pero esta vez ha querido dejar claro que, si decide volver al desierto, será él mismo quien lo anuncie.