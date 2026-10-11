Márquez resiste, Martín líder y Bezzecchi gana en Mandalika

Después de varios meses sin ganar, desde mayo, y prácticamente descartarse para el Mundial de pilotos, Marco Bezzecchi ha vuelto a lo más alto del podio en un domingo dominado por las Aprilia que ocuparon las cuatro primeras posiciones del GP de Indonesia. Junto al italiano, dos españoles: Augusto Fernández, que logró cruzar la línea de meta segundo y con dos dedos fracturados tras la caída del sábado en la esprint, y Jorge Martín, que, pese a perder varias posiciones en la salida, logró remontar y cazar el último peldaño del cajón.

El equipo italiano, que pinchó en la esprint dándole la victoria a Marc Márquez, cumplió con los pronósticos y permitió a Bezzecchi volver a los resultados que le colocaron como favorito en los primeros grandes premios de la temporada. El italiano había encadenado varias caídas y fallos del equipo que habían minado su confianza dejando a su compañero de garaje, Jorge Martín, como el candidato a luchar con Marc Márquez por el título. La victoria de Bezzecchi es doblemente importante, le reengancha en el Mundial y consigue la victoria trescientos de un italiano en el Mundial de Motociclismo.

Un título, el de MotoGP, que está muy caro y que todavía está por decidir. Si bien Marc conseguía ponerse líder del Mundial tras la esprint, después de la caída de Bezzecchi y el error con las presiones de Martín, el ilerdense sufrió para terminar una carrera que nunca antes había conseguido completar. El vigente campeón intentó mantener la posición frente a las Aprilia y la KTM de Pedro Acosta, pero una degradación excesiva del neumático trasero y el exceso de curvas a derechas han complicado una carrera cuyo máximo era terminar sin irse al suelo.

Ahora son dos puntos los que separan a Martín de Márquez, que posiblemente se jugarán el título en el último gran premio que tendrá lugar en Valencia. La regularidad y la templanza serán las que decidan un Mundial muy disputado y con la sombra de las nuevas normas técnicas y deportivas asomando para el año que viene.

El primer campeón es español

El pupilo de los Márquez, Máximo Quiles, ha conseguido su primer Mundial en la categoría pequeña después de ganar este domingo en el circuito de Mandalika. El piloto de KTM se puso primero desde la segunda vuelta, y eso que partía desde la sexta posición en parrilla, y conseguía escaparse de Almansa y Uriarte, sus dos máximos rivales, para lograr el título desde lo más alto del podio.