Ya hay recorrido oficial del Dakar y beneficia a Fernando Alonso

La organización, que ha apurado su decisión hasta el último momento, acaba de hacer oficial el recorrido del Rally Dakar 2027, que abandona Arabia Saudí debido a la inestabilidad en Oriente Medio y se trasladará excepcionalmente a Portugal y Marruecos. Esta 49ª edición empezará más tarde, el 9 de enero, y partirá desde el Algarve portugués y terminará el 23 de ese mismo mes en Marrakech.

A pesar de haber sido diseñado a contrarreloj, las autoridades han estructurado un recorrido con un kilometraje muy similar al de las ediciones recientes. Tanto la Federación Internacional como la organización cuentan con la experiencia del Raid de Marruecos, el último del campeonato de esta categoría, para poder garantizar a los equipos un recorrido al nivel que se espera de esta prueba y la infraestructura que permita la logística de una prueba de esta categoría alrededor de la cual se mueven miles de personas.

El arranque se lo queda Portugal

Pese a que se habló de que Barcelona podría llegar a acoger las jornadas de verificación y la primera etapa, será finalmente Portugal, la zona de Loulé-Faro quien acoja las verificaciones técnicas, el prólogo y la primera etapa de 100 kilómetros.

Será entonces cuando los coches realizarán un tramo de enlace neutralizado —sin competir— cruzando el sur de España para embarcar en un ferry nocturno desde el estrecho de Gibraltar hacia el norte de África. En total, los equipos recorrerán 7.842 km en doce etapas, de los cuales 4.341 serán cronometrados, pasando por hasta 6 campamentos diferentes.

El 11 de enero la caravana desembarcará en Nador y se trasladará a Bouarfa, lugar donde se asentará el primer campamento en el continente africano. A partir de ahí, la carrera se divide en dos bloques geográficos muy claros. La primera semana la carrera recorrerá áreas de montaña y del Atlas. Tras la primera jornada de descanso en la ciudad costera de Agadir, se pondrá rumbo al gran desierto del Sáhara en el sur de Marruecos bordeando la costa atlántica para terminar en Marrakech. Los organizadores han mantenido el espíritu del rally diseñando una etapa maratón en la que los pilotos dormirán en pleno desierto con lo mínimo y sin asistencia técnica de ningún tipo.

La ASO ha confirmado que este movimiento por Europa y África es de carácter excepcional por seguridad. Si la situación geopolítica se estabiliza, el plan sigue siendo regresar a Arabia Saudí en 2028 para celebrar la histórica 50ª edición del rally.

Un cambio que favorece a Alonso

Este cambio podría hacer más factible la participación en el rally más duro del Mundo de Fernando Alonso, que ya estuvo semanas atrás en la zona junto a Marc Coma probando el Dacia de Prodrive que vestiría Aston Martin para la ocasión. De hecho, este nuevo recorrido le es muy familiar al copiloto del asturiano, ya que Coma es uno de los organizadores del Raid de Marruecos, se encarga de diseñar el recorrido, y conoce bien las claves sobre el terreno. La cercanía del rally al continente europeo podría ser determinante para que finalmente el bicampeón del mundo de la F1 pueda tomar parte como ya se avanzó desde hace unas semanas, aunque el asturiano todavía no lo ha confirmado él mismo.