Cazados a exceso de velocidad 12 pilotos del Rally de Cóbreces en Cantabria

La Guardia Civil de Cantabria ha denunciado a doce participantes en el Rally de Cóbreces por rebasar la velocidad cuando circulaban por una zona, limitada a 50 kilómetros por hora, que no estaba dentro de los tramos cronometrados para esta prueba.

Según informa este martes el Instituto Armado, los hechos se produjeron el pasado 17 de octubre en la carretera nacional 634, a la altura de la localidad cántabra de Quijas (Reocín), durante un control de velocidad de la Guardia Civil en el que también se denunció a otras tres personas, que no participaban en ese rally, por sobrepasar el límite de velocidad.

Los participantes del rally denunciados se dirigían a uno de los tramos cronometrados de la competición cuando fueron detectados por el radar móvil y notificadas las infracciones por una patrulla próxima a la instalación del equipo.

Este tipo de infracciones puede llevar aparejada una sanción económica de hasta 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del permiso de conducir.

La Guardia Civil recuerda que los participantes en este tipo de pruebas deportivas deben respetar todas las normas de circulación cuando, entre tramos cronometrados de competición, circulen por vías abiertas al tráfico en general.