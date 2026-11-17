Fernando Alonso vuelve al Rally Dakar. El asturiano volverá a la competición por segunda vez después de su participación en la edición de 2020 con Toyota GAZOO Racing. En esta ocasión lo hará al volante de un Aston Martin Dreadnought, el vehículo de especificación militar solo digital de Aston Martin.

La carrera de este año se disputará en Portugal y Marruecos entre el 9 y el 23 de enero de 2027. La 49ª edición del Dakar comenzará en el Algarve —Portugal—, pasará como enlace por el sur de España y se desarrollará en su mayor parte por territorio de Marruecos y el Sáhara Occidental. Se compone de un prólogo y 12 etapas, con un día de descanso en Agadir el 17 de enero.

El dos veces campeón mundial de Fórmula Uno de la FIA Fernando Alonso, el nueve veces campeón del Rally Mundial de la FIA Sébastien Loeb y el vigente campeón del Rally Mundial de la FIA Lucas Moraes serán los tres pilotos de Aston Martin que pilotarán los tres coches de la escudería británica.

En el caso de Fernando Alonso, quien extendió su contrato a largo plazo para competir con el Aston Martin Aramco en 2027, siempre ha abrazado la magia de los mayores desafíos del automovilismo, incluyendo las 24 Horas de Le Mans, que ha ganado dos veces, las 500 Millas de Indianápolis y otra victoria en las 24 Horas de Daytona.

En la edición de 2020 del Dakar, terminó 13.º en la general. El asturiano estará acompañado en el Dreadnought por su compatriota y copiloto Marc Coma. El cinco veces ganador de la categoría de motocicletas del Dakar se sentó junto a Fernando en su debut en el evento y ayudó a guiarlo al segundo lugar en la octava etapa, subrayando el potencial del dúo en las carreras en el desierto.

El Rally Dakar marca el comienzo de un intenso calendario de Fórmula Uno de 2027 para el doble campeón del mundo, con el evento que precede a las pruebas de pretemporada seguido de un agotador calendario de F1 de 24 carreras que incluye 10 carreras de Sprint sin precedentes.

Dakar 2027. A first for @AMR_Official, with a familiar face in the line-up.@alo_oficial will join Sébastien Loeb and Lucas Moraes as they take on one of motorsport's toughest challenges. We'll be cheering them on! Find out more: https://t.co/TuwxBbfwKe pic.twitter.com/bJFbP4ewqG — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) November 17, 2026

El momento de tomar la decisión

"Después de decidir seguir corriendo en la Fórmula Uno con el Aston Martin Aramco, pensé cuidadosamente en el Dakar", dijo Fernando Alonso. "Al final, la decisión se volvió simple. Quería aceptar el desafío por completo y asumir tanto la Fórmula Uno como el Rally Dakar en el mismo año. En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y agradables de mi carrera. Tengo un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la han dominado", aseguró el piloto.

Además, habló sobre su compañero en el coche así como del resto de integrantes del equipo de Aston Martin: "Tener a Marc a mi lado de nuevo es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas tenemos un equipo excepcional. La Fórmula Uno sigue siendo mi prioridad. Pero soy un piloto de carreras, y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Estoy deseando ver lo que podemos lograr".