100 por 100 Marc Márquez en Hungría

Hace poco más de un mes Marc Márquez no podía ni escribir por los temblores en la mano que le provocaba su lesión en el hombro derecho y que le obligó a pasar de nuevo por el quirófano. Un suplicio que Márquez ha vivido en silencio durante todo el arranque de la temporada y que ha terminado en Hungría donde ha vuelto a ganar. Es la victoria número cien del nueve veces campeón del mundo y la número cien de Ducati. El rey rojo ha vuelto y lo ha hecho en una carrera en donde ha conseguido recortar el máximo de puntos a todos sus adversarios, sobre todo a las Aprilia que se iban al suelo en la primera curva del gran premio por un error de Jorge Martín que no pudo parar la moto a final de recta y se llevó puesto a su compañero de equipo, a Raúl Fernández y al piloto de Ducati, Fabio Di Giannantonio, todos por delante de Marc en la general.

El único que se mantuvo en pie para disputarle la victoria al ilerdense fue Pedro Acosta, que optó por una estrategia distinta a la de la sprint del sábado, neumático blando, velocidad desde el principio y esperar que el cansancio dejara fuera de combate a Márquez. Pero el de Mazarrón, que buscaba en Balaton Park su primera victoria en MotoGP, se equivocó. Marc, con una opción de neumático más dura, optó por un medio, midió sus fuerzas, la degradación de los neumáticos y cuando habían superado la mitad de carrera, su moto andaba más ligera de combustible y Acosta empezaba a dar muestras de cansancio, activó el modo killer para ponerse en cabeza. Pese a que Acosta intentó defender su posición con una conducción ofensiva, el ritmo de Marc y el potencial de la Ducati permitieron al campeón escaparse para volver a lo más alto después de dos nuevas operaciones y meses de sequía y sufrimiento. Marc llevaba sin ganar desde el Gran Premio de San Marino de la temporada pasada, justo antes de conseguir su novena corona en Japón. Su sequía, consecuencia de la caída en Indonesia y una lesión que le obligó a parar de nuevo, puede haber terminado. El trazado húngaro, de izquierdas, favorecía al campeón que ha vuelto a sonreír mientras el resto empieza a temer que pueda firmar la gesta de una remontada de más de cien puntos.

La caída de las Aprilia y la victoria de Marc el sábado y el domingo le acercan un poquito más a Bezzecchi y Martín. Nadie descarta a Márquez, ni él mismo se ve fuera de la lucha de un campeonato al que le quedan muchísimos puntos por disputar. Márquez se queda a menos de ochenta puntos de Bezzecchi mientras que Acosta ya está a menos de cincuenta del piloto italiano.

El podio de Márquez y Acosta lo completó Pecco Bagnaia que ni siquiera pudo acercarse a los dos pilotos españoles, pero que sigue sumando confianza en su último año en Ducati.