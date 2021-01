A Honda se le acaba la paciencia con Márquez

Es su mejor baza, es el único piloto que consigue sacar de la Honda su máximo potencial, el único, que de momento, hace ganadora al ala dorada y pese a ello Honda se está empezando a poner nerviosa. Nervios asociados a la incertidumbre que se vive en el entorno de Márquez y es que no se descarta una cuarta intervención si los antibióticos no consiguen frenar la infección, y eso supondría, de nuevo, una temporada en blanco. Lo que en su día pareció un acto de heroísmo y valentía, la vuelta de Márquez unos días después de ser operado, ahora a toro pasado se analiza como una temeridad y responsabilidad que quién sabe si no le costará la carrera al piloto de Cervera.

Tanto es así que la fábrica nipona se ha dispuesto a investigar y conocer a los responsables de lo sucedido, y lo cierto es que todos los argumentos apuntan hacia el cirujano que le operó la primera vez, el doctor Xavier Mir. Fue él el que autorizó a Marc Márquez a subirse a la moto sólo 72 horas después de la intervención cuando la recuperación mínima de una lesión como la de Márquez es de al menos tres semanas para dejar que los tejidos se consoliden y así evitar cualquier tipo de complicación, como la que sufre el piloto español.

Muchos nervios, y mucho dinero de por medio. Unas semanas antes de la caída de Márquez, durante la primera carrera de la temporada en Jerez, el piloto español firmó con Honda un contrato de cuatro años a 15 millones por temporada que debería ser muy rentable para ambas partes. Ahora, Honda está empezando a contemplar un plan alternativo a Marc ante la posibilidad de que no pueda correr tampoco este año. Todo depende de su recuperación, de la infección y de sí hace falta pasar de nuevo por el quirófano. Honda que ya ha movilizado a Stefan Brald para la pretemporada no descarta reforzar el equipo en caso de que Marc vuelva a causar baja y ya habría tentado al piloto italiano Andrea Dovizioso como sustituto del español. Una maniobra que no gusta en el entorno de Marc Márquez, que esperan que la ausencia del piloto se reduzca a unas cuantas carreras.

En cualquier caso Honda ya busca a un responsable al que poder señalar como culpable de lo ocurrido, cargar las pérdidas que supone que Márquez no se suba a la moto y resolver una situación que les dejó el año pasado vendidos al inicio de la temporada, una de las peores que recuerda la marca del ala dorada.