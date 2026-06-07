Antonelli es el nuevo príncipe de Mónaco y Alonso se acerca a los puntos

Desde que Verstappen se quedara clavado en la salida, parecía que la única emoción del gran premio se disipaba, pero una bandera roja al final de la carrera daba una segunda oportunidad a un gran premio que fue por eliminación. Las sanciones dejaron abierto el resultado final y en lo único en lo que no había duda fue en la victoria de Kimi Antonelli, la quinta consecutiva, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar en Mónaco.

La emoción no estuvo en la pista, sino que la pusieron los dos safety car que se vivieron en el tramo final de la carrera. El primero, provocado por Lance Stroll, permitió a Hamilton amarrar la segunda posición cuando tenía una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Ferrari paró a los dos monoplazas y Leclerc, que luchaba con su compañero por la segunda plaza, tuvo que esperar a que el piloto inglés cumpliera los cinco segundos y cambiara sus neumáticos.

El segundo safety lo provocó el propio Charles Leclerc, que en la relanzada tras el coche de seguridad tuvo el mismo problema que Stroll y se fue recto contra el muro en la última curva del trazado monegasco.

Sendos accidentes pudieron tener que ver con un problema de degradación del asfalto en las calles del principado en este punto, lo que obligó a la dirección de carrera a sacar la bandera roja para reparar el piso cuando solo quedaban diez vueltas para terminar.

Una nueva salida que dio una nueva oportunidad a los pilotos de ganar alguna posición en la primera curva. Fue el caso de Gasly que ganó una plaza a cuenta de Hadjar y gracias al drive through que tuvo que cumplir Russell, pero el francés no pudo celebrar el podio porque él también tenía que cumplir con una sanción de tiempo lo que le relegó de la tercera a la quinta posición. Una salida que fue una condena para Carlos Sainz que, tras un fallo en la bajada de Mirabeau Bas, cometió un error que le dejó fuera de carrera cuando rodaba en los puntos.

Pero sigue siendo un sinsentido un gran premio en donde no hay ni un solo punto real de adelantamiento y solo las paradas para cambiar neumáticos, las sanciones y accidentes se presentan como las únicas opciones para mejorar en carrera. El ejemplo más claro lo protagonizó Hadjar que, pese a tener problemas con el motor sin solución desde el garaje, pudo contener a Russell, significativamente más rápido que el francés, salió con un coche bastante mermado en la segunda carrera corta y, pese a todo, y gracias a las sanciones consiguió subir al podio junto a Antonelli y Hamilton.

Un lío de despachos que obligó a echar cuentas una vez terminó la carrera tras haberse reanudado después de la bandera roja y que permitió a Fernando Alonso ser undécimo consiguiendo el mejor resultado de la temporada. El piloto asturiano optó desde el principio por una estrategia conservadora parando a cambiar neumáticos en los primeros giros aprovechando la parada de Cadillac. El devenir del gran premio, junto con los abandonos y sanciones, le permitieron al español conseguir la mejor posición del año. Un espejismo, ya que el coche inglés sigue sufriendo demasiados problemas, tanto que tiene el privilegio de que Fernando Alonso haya dicho que este coche es el peor que ha conducido en Mónaco en toda su carrera deportiva.