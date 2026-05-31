Bezzecchi gana en casa a Martín, con una Aprilia sin rival

Poco han podido hacer el resto de pilotos, ni siquiera su compañero de equipo Jorge Martín, que tras el fiasco de Montmeló, no ha sido capaz si quiera asustar a su compañero de box. Con la victoria de Marco Bezzecchi y el segundo lugar del piloto madrileño, Aprilia ha logrado un nuevo doblete y lo ha hecho en casa, en Mugello. Allí donde las Ducati estaban de celebración de su centenario y contaban ya con su número uno, Marc Márquez sufrieron mucho para no perder la estela de las motos de Noale. Pese a ello, Peco Bagnaia volvió al podio, al tercer peldaño y Márquez pese a que se le ve todavía con muchos problemas para tumbar la moto, sí que ha podido pelear con el resto de pilotos y lo que es mejor, pese a que está en pleno proceso de recuperación, el hormigueo del brazo que le obligó a pasar de nuevo por quirófano para retirarse el clavo que tenía en su hombro derecho, ha desaparecido.

Aún así, la séptima posición conseguida en carrera, le sabe a poco y es insuficiente si quiere optar aún por el Mundial. En el Mundial de MotoGP son muchos los puntos que hay en juego ya que cada fin de semana se disputan dos carreras, la corta del sábado y la del domingo, pero la Aprilia que otros años ha sido más irregular y no en todos los circuitos mostraba un buen setup, parece haber encontrado el equilibrio y es la más regular de la parrilla, además de la más competitiva. Puede que estemos ante un Mundial, que si bien parece propiedad de Aprilia, las Ducati no se van a vencer fácilmente. Con esta nueva victoria Bezzecchi summa 25 puntos más y llega hasta los 173, a 17 puntos está su compañero de equipo, Jorge Martín, una distancia muy pequeña para todo lo que queda en juego. Marc Márquez sube a la octava plaza, con un total de 71 puntos y ya son más de cien lo que le separan con el líder del Mundial. Muy mal se les tiene que dar a las Aprilia y muy bien a Márquez para poder revalidar un título que se ha puesto demasiado caro para el nueve veces campeón del Mundo que si pagando las consecuencias de su caída en Indonesia la temporada pasada.

Más cerca, pero no con opciones claras si la moto no mejora un poco, está Pedro Acosta con la KTM. Sexto en Mugello, justo por delante de Márquez y cuarto en la clasificación general con 104 puntos, no está descartado pero anda justo con una KTM algo más irregular y una conducción, la del tiburón de Mazarrón, que hace sufrir demasiado a los neumáticos que llegan justos al final de carrera.

Jorge Martín tiene complicado protagonizar un sorpasso a su compañero. Primero porque Bezzecchi está muy fuerte, y con una confianza nunca antes vista y segundo, porque si ha de intervenir la marca, Aprilia, Bezzecchi es su número uno y más después de que Jorge casi haya hecho oficial su fichaje por Yamaha para la próxima temporada.

Queda muchos trazados y aún incógnitas. Cómo evolucionarán Ducati y con ella su máximo estandarte Márquez será crucial para saber cómo se desenvuelve este año la categoría reina del motociclismo.