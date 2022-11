Demasiado tarde para Mercedes y Alpine

A falta de una carrera para que se ponga el punto y final al Mundial de F1 y con todos los títulos ya decididos, Mercedes ha vuelto a ganar una carrera, la primera del año, y Alonso ha podido luchar de tú a tú con los pilotos de arriba dejando claro su gran estado de forma y su calidad.

Una carrera que también ha retratado a muchos. Verstappen no cediendo la posición a su compañero de equipo, Sergio Pérez, para que este pudiera atar el subcampeonato, y sobre todo Occon rebatiendo las órdenes de Alpine que daban prioridad a Fernando frente al francés. Esteban ya no puede ocultar la tirria que le tiene al asturiano y sobre todo la cruda realidad, que está muy por debajo del nivel de Alonso.

Si bien a Lewis Hamilton se le está resistiendo la victoria, lo que sería un hito en una temporada en la carrera profesional del piloto inglés, su compañero George Russell ha hecho doblete en Interlagos demostrando ser un gran piloto, un digno rival para Hamilton, pero sobre todo, lo que queda claro es que Mercedes ha logrado enderezar el mal arranque de temporada y reconducir un monoplaza que nació casi muerto. Pero es demasiado tarde para la presente temporada. Lo único que les anima es que el próximo año ya saben cuál es la tecla que hace que suene la melodía de las flechas plateadas.

En cuanto Alpine, es tarde, tarde para haber valorado en su justa medida al pilotazo, bicampeón del Mundo que han tenido en el box. No siempre le han dado a Fernando Alonso el mejor material, ni las mejores estrategias, pero el piloto español ha demostrado con elegancia y sinceridad que se equivocan, que ya se han equivocado. Volvió a Alpine porque era como volver a casa, a Renault, pero no ha sido así porque en casa no se deberían haber olvidado lo que Alonso le dio a la escudería francesa y sobre todo la confianza que el asturiano puso en ellos cuando dejó McLaren.

No creo que me equivoque, pero cuánto va a echar de menos Alpine a Alonso y al propio proyecto, o Plan del que ya no queda nada. Muchos técnicos, directores y ahora el piloto estrella se van denostado por el equipo francés. Allez, allez que sean felices con Occon y el gran Gasley.