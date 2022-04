Domingo de motor, domingo sin suerte para los españoles

Fórmula 1 por la mañana desde Australia y motos por la tarde desde Austin. Un domingo de altas revoluciones que nos ha dejado algo fríos y con muchas dudas sobre las opciones de los nuestros en sendas categorías.

La peor decepción ha llegado de parte de la F1. Cuando parecía que tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso podían alcanzar el triunfo uno y el podio otro, la suerte se ha quedado en otro box. La clasificación del sábado fue el presagio de lo que nos esperaba en carrera, un abandono demasiado tempranero de Carlos que sudó en la salida y un nuevo fallo en el coche de Alonso que engorda la lista de cosas que arreglar en el Alpine. Decepcionante para uno y frustrante para el otro. Pero ojo, que la suerte este año parece está jugando con todo menos con Leclerc, que está en otro mundo, ya que Verstappen también ha sufrido un importante revés que le podría costar un Mundial con muchas dudas.

Por la tarde todo el mundo esperaba ver cómo volvería Marc Márquez a la competición en su circuito favorito. El arranque fue malo, tanto que se quedó último y tuvo que remontar con el fantasma de una nueva caída rondándole, pero una vez más y aunque no ganó Marc ha demostrado ser el mejor, ser muy superior al resto de pilotos. Además de la vuelta rápida Márquez ha protagonizado una remontada excepcional desde la última posición hasta la sexta plaza superando al resto de Hondas, su propio compañero de equipo y al vigente campeón Fabio Quartararo. En serio, si Márquez no hubiera sufrido la lesión del hombro, ni su lesión ocular no tendría quien le parara, ni rival con el que batirse. En cualquier caso este Mundial promete, todos los pilotos están en un puño con varios españoles en la terna de favoritos. Entre ellos Alex Rins, Mir, Aleix Espargaró, Jorge Martín… ninguno está descartado lo que es un triunfo para la organización y el espectáculo.

En quince días las motos cruzan el gran océano y llegarán a Portugal mientras que la Fórmula 1 aterriza en Europa, tras Bahrein, Arabia Saudí y Australia, para seguir probando los nuevos coches en un circuito mítico, Imola.