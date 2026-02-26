El GP de Madrid ya tiene su trofeo

La propuesta "Monumental", diseñada por el estudio italiano Pininfarina e inspirada en la curva que lleva este mismo nombre, la peraltada más larga del calendario y llamada a convertirse en la más icónica del circuito MADRING, ha sido seleccionada como el trofeo oficial del Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026.

El diseño ganador ha sido anunciado por el bicampeón del mundo de rallies, Carlos Sainz, durante la ceremonia oficial celebrada en el Palacio de Cibeles. El evento ha contado con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el Presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos; y representantes del mundo del deporte, la cultura y la industria.

La propuesta de Pininfarina se impuso a las otras dos candidaturas finalistas: "Regnatrix Aurea", de la artista madrileña Sandra Val, y "Ascent", de la diseñadora también madrileña, Laura Talaya. Las tres propuestas habían sido seleccionadas previamente tras una primera fase de deliberación por su calidad conceptual y su capacidad para representar el carácter del nuevo Gran Premio y de la cultura madrileña.

Carlos Sainz ha puesto en valor el hecho de que el diseño parta de una firma reconocida en el mundo de la Fórmula 1 como Pininfarina. "Que una firma como Pininfarina diseñe el trofeo del Gran Premio de España demuestra la magnitud de este proyecto. El trofeo "Monumental" no va a ser solo un objeto, será el símbolo que levantará el ganador de la carrera en 2026 y hablará de la curva más icónica de MADRING, pero también de la manera de entender la victoria en nuestra ciudad. Por eso tenía que estar a la altura de Madrid y de la Fórmula 1 y creo que este trofeo cumple con creces", ha asegurado el piloto madrileño.

Sobre "Monumental"

El diseño de Monumental toma como punto de partida el trazado completo del circuito, que se estira y moldea hasta convertirse en la curva Monumental, transformando la pista en un gesto escultórico. La pieza captura la tensión y la precisión del pilotaje, generando un juego de superficies y reflejos que transmite sensación de movimiento, incluso en reposo. Un detalle en rojo carmesí con el trazado de MADRING recorre su contorno, reforzando su vínculo con el Gran Premio de España.

El trofeo rinde homenaje a una curva de 550 metros que será todo un reto para los pilotos debido a su peralte del 24 por ciento.

Pero no será La Monumental, hablamos de la curva y también del trofeo, los únicos atractivos

de este Gran Premio. MADRING será, además, uno de los circuitos mejor conectados del calendario. Situado dentro de la ciudad y a solo cinco minutos del aeropuerto, cuenta con parada de metro en su entrada principal, estación de tren y múltiples líneas de autobuses urbanos. Se estima que al menos un 80% de los asistentes accederá en transporte público, reduciendo la huella de carbono.