El mejor Sainz no puede con Red Bull…

… Pero sí con Leclerc. Muchos llevábamos años pidiendo a Carlos Sainz más carácter, que reivindicara su potencial dentro de los equipos en que ha estado y frente a sus compañeros de escudería. Demasiado caballero o demasiado educado para un deporte de depredadores, pero este domingo en Monza Carlos Sainz ha demostrado que sí tiene ese carácter, que puede defenderse pese a que el equipo, Ferrari, no haya parado a Leclerc, no haya apostado por él y eso que consiguió la pole, que el propio Leclerc copiara su configuración en carrera y que el piloto madrileño defendiera la primera posición durante más de quince vueltas ante un Verstappen intratable e inalcanzable.

Una vez más Ferrari demuestra su predilección por el monegasco, a él sí le dejan luchar, a él siempre le dejan pasar a Carlos, no es entendible y Carlos debe reaccionar, cuando, además es él el que hace el trabajo sucio, el de preparación y puesta apunto. La tercera posición de Carlos en, Monza, el templo de la velocidad, puede que sea una de sus mejores carreras desde que se ha montado en un monoplaza precisamente porque ha sacado el pundonor, no se ha dejado atropellar y porque la victoria ha sido solo suya, Ferrari no se lo ha puesto fácil. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Leclerc el que tenía la tercera posición? Pues ya se lo digo yo, que Carlos hubiera aguantado atrás por orden del equipo para no poner en peligro el podio de Ferrari.

Pero hoy Carlos sabía que era su día, sacó los codos ante Verstappen de una manera magistral, castigó sus neumáticos con la intención de no ceder la posición hasta la primera parada lo que le pasó factura y casi le cuesta la posición frente a su compañero de equipo. Un fin de semana casi perfecto que espero no sea un espejismo y que le sirva a Carlos para dejar de pedir permiso y preferir pedir disculpas.

Este es el mundo de los mortales, en el otro, en el de lo sobrenatural está Verstappen. Parece que no hay ni circuito, ni piloto que pueda romper la mejor racha de la historia de un corredor en la Fórmula 1. Ya podemos afirmar que será casi imposible apearle de la primera posición y que no en mucho será campeón, antes que nadie y con una cifras que harán historia en este deporte.

A los alonsista, paciencia. Este no es el mejor circuito para el Aston Martin. El coche verde se defiende mejor en un trazado revirado y no tan rápido como Monza, más propicio para los Ferrari, que si bien han demostrado velocidad punta siguen atesorando un importante problema con al degradación de los nuemáticos.