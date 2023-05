El Mundial de Motogp recupera a Márquez libre ya de toda sanción

La temporada no había podido empezar mejor en Portimao para Márquez después de subirse al podio de forma sorpresiva en la carrera al Sprint del sábado, pero unas horas después la alegría del milagro se convertía en la rabia por el desastre, caída, polémica, lesión y sanción. Tres grandes premios después Marc Márquez vuelve al Mundial una vez que el equipo médico le haya dado luz verde para subirse a la moto este fin de semana en Le Mans, en el Gran Premio de Francia.

Recuperado ya de la rotura en el pulgar derecho, Márquez deberá asumir el desafío de volver al podio en uno de los momentos más críticos para Honda, que ha tenido que recurrir a Kálex para que diseñe un chasis que haga más fácil la conducción para los pilotos del ala dorada.

El lado positivo es que el ocho veces campeón del mundo no tendrá que cumplir la sanción que los comisarios le habían impuesto en Portugal por provocar la caída de varios pilotos en una acción algo al límite que le colocó en el centro de la polémica y que provocó la lesión y la ausencia de Miguel Oliveira en el GP de Argentina. Tras la carrera los comisarios de la FIM impusieron a Márquez el cumplimiento de un a doble long lap en la siguiente carrera que era Argentina, pero ante la ausencia del piloto español en Termas de Río Hondo, cambió su criterio y puntualizaron que el piloto de Honda debía hacer efectiva la sanción una vez se incorporara al Mundial. Fue entonces cuando Honda apeló la sanción ante el Tribunal de Apelación acusando a los comisarios de cambiar el criterio perjudicando así a su piloto.

Pues no le debía faltar argumentos a Honda porque el Tribunal le ha dado la razón a la factoría del ala dorada y Márquez no tendrá que cumplir la sanción en Francia. Pese a ello, no es la sanción el lastre más pesado para el ocho veces campeón del mundo sino el crítico momento en que se encuentra la Honda que ha tenido que recurrir a una empresa externa a la fábrica nipona para que le diseñe la montura. Una montura que no le funcionó a Joan Mir en Jerez, de hecho terminó en el suelo el domingo.

Estas dudas en el garaje de Honda han hecho que se pongan en circulación multitud de rumores y especulaciones sobre la posibilidad de que Márquez esté pensando en cambiar de equipo para el próximo año, siendo Ducati y KTM los equipos que más suenan.

En cualquier caso que Marc Márquez vuelve a los circuitos es una buena noticia para el mundial y para las audiencias televisivas que se desplomaron tras la ausencia del ocho veces campeón del Mundo