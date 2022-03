El Mundial de MotoGP empieza del revés

La noche de Catar nos ha dejado un resultado que nadie esperaba, una Ducati satélite, la de Enea Bastianini ganando la carrera, el hombre de la pole Jorge Martín por el suelo, una KTM en segunda posición y con Pol, en lugar de Márquez, como la mejor Honda. Pero no han sido las únicas sorpresas, y es que Fabio Quartararo sólo ha podido ser octavo en una pista, la de Losail, que solía ser territorio Yamaha. Está claro que todavía es pronto para hacer un pronóstico concluyente y que muchas marcas todavía están ajustando las nuevas monturas y motores.

En cualquier caso Catar sí que nos ha permitido confirmar algunos detalles que habíamos visto en los entrenamientos de pretemporada. Por ejemplo, que la Honda funciona que se ha convertido en una moto más estable pero que debe optar por un compuesto algo más duro en carrera si no quieren que les pase lo mismo que este domingo, quedarse sin goma y a merced de los demás pilotos. También hemos visto a un Marc que ha ido de más a menos, quizás porque y aunque él no lo admita, todavía no está al cien por cien. Le faltaba comodidad, fluidez en la conducción. Quizás la nueva Honda con más peso atrás no le deja mover la moto como él acostumbra, pero sólo hay que darle tiempo y no mucho para que se adapte a la nueva montura más grande y estable.

También se confirman los problemas de potencia de Yamaha que han estado absolutamente desaparecidas, ya que la mejor moto del triple diapasón ha sido la del actual Campeón del Mundo, Fabio Quartararo que sólo ha podido ser octavo y que ha estado desparecido no sólo en carrera si no durante todas las sesiones de entrenamientos y la clasificación, a punto estuvo de quedarse fuera de la Q3.

Ducati también tiene un problema aunque hayan ganado la carrera con Bastianini. Sí, han ganado, pero lo ha hecho una moto satélite y del año pasado que parece ser más competitiva respecto a la de la presente temporada.

Las últimas líneas se las dedico a Suzuki y KTM. De las Suzuki aunque se esperaba un poco más de ellas, sobre todo por los entrenamiento del viernes, donde estuvieron en las primeras posiciones han sufrido mucho en carrera aunque han confirmado su mejora en la potencia del motor. Sorpresa positiva de las KTM, que se muestras fiables y regulares, se sigue notando el gran trabajo del Dani Pedrosa en la trastienda.

Es maravilloso que haya tantas motos y marcas optando por las victorias y por el Mundial, esto es garantía de espectáculo y diversión. Próxima parada en quince días en Indonesia.