De la misma manera que Aragón luchó contra Sauron en el Retorno del Rey para recuperar su trono y devolverle la paz y la normalidad a los ciudadanos de la Tierra Media, Marc Márquez vuelve a la competición para que MotoGP recupere a su rey y al enemigo que todos esperan para poder legitimar sus triunfos.

Después de un año esperando al otro lado del televisor con dudas, dolores y con el fantasma de la retirada, por fin, después de tres intervenciones y una de las recuperaciones más largas de la historia del motociclismo, el ocho veces campeón del Mundo ha anunciado que volverá a estar en la parrilla en el próximo gran premio de Portugal. Pero no es casualidad que lo haga en Portimao.

Si bien es cierto que el de Cervera viajó hasta Qatar par recibir la vacuna contra el Covid 19, su mirada y la de todo su equipo, estaba puesta en el circuito portugués. De hecho, las primeras pruebas que realizó Márquez encima de una moto, la Honda RC213V-S de calle, las realizó en este trazado, una auténtica montaña rusa que es todo un reto para su hombro. Las continuas subidas y sobre todo bajadas que dibuja el circuito y la extrema frenada que cierra la recta principal exigen un trabajo extra del tren superior del cuerpo de lo pilotos, lo que será una prueba de fuego para Márquez que tendrá una doble presión, enfrentarse a todos, como todos esperan, y hacerlo con la precaución de no caerse, lo que sería fatídico para la recuperación total de su lesión y su continuidad en el campeonato.

Seguro que muchos pilotos de la parrilla con solo ver el 93, o el caso de Márquez se pondrán nerviosos, nerviosos de saber a quien se enfrentan y nerviosos de saber que no puede caerse, pero tampoco le querrán dejar pasar, ahora sí pueden ganar con el Rey en pista.

En cualquier caso MotoGP ya volverá a ser MotorGp con Márquez en parrilla y aunque de Márquez se puede esperar todo, deberemos ser prudentes y pacientes antes de verle ganar, adelantar o remontar como hasta el año pasado nos tenía acostumbrados. Seguro que ese es el consejo que más le repita su equipo, poco a poco y curva a curva, pero a por el Campeonato, que ojo, puede ganar. De momento lleva dos ceros, al no haber participado ni puntuado en las dos primeras carreras de la temporada, pero si echamos un vistazo a las tablas de puntos de otros años en los que se alzó con el título vemos varios ceros en su casillero, así que opciones hay. Sí, las opciones son difícil, no remotas pero recuerden, no hablamos de cualquier piloto, hablamos del Rey hablamos, de Marc Márquez.