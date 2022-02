Hamilton gana el primer gran premio: Masi abandona la FIA

Todavía queda algo más de un mes para que arranque el Mundial de F1. Incluso todavía los pilotos no se han podido ver las caras en los entrenamientos oficiales que tendrán lugar la próxima semana en Montmeló, pero ya hay un primer vencedor de la temporada y ése es Lewis Hamilton.

El piloto inglés condicionó su permanencia en el circo de la F1 a que la FIA reaccionara ante la que él ha considerado la mayor injusticia en la historia de este deporte. Nos referimos al desenlace de la última carrera en Abu Dhabi y la consecución del Mundial por parte de su enemigo Max Verstappen en la última vuelta de la carrera.

Robo, injusticia que llevaron a la absoluta desaparición de Hamilton de la escena pública y a mostrar sus dudas por seguir en la alta competición. Hace unas semanas el piloto inglés reaparecía confirmando que seguía en el Mundial y que volvía para luchar de nuevo por el título.

Hace unas horas hemos conocido que la presión ejercida por el inglés y por su escudería Mercedes han surtido efecto. El nuevo presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha anunciado la destitución de Michael Masi, el que era el jefe de los comisarios y máximo responsable de las decisiones tomadas en Abu Dhabi. Y no sólo eso, sino que la Federación ha anunciado la creación de un departamento parecido al VAR en el fútbol, denominado ‘dirección de carrera virtual’, que se encargará de revisar las decisiones que se tomen durante la carrera para intentar evitar situaciones como las vividas el año pasado.

Si bien creo que Masi tenía las horas contadas por las dudas que demostró no sólo durante el último gran premio, sino durante toda la temporada, dando protagonismo a los jefes de equipo y viciando el ambiente, no estoy muy segura de que los cambios traigan paz.

Lo que seguro que traen son pocas ganas de arriesgar por parte de los pilotos, lo que va en contra del espectáculo y la emoción. Las carreras no deben ser un deporte educado, sí seguro, pero no impoluto. Es como pedir a los futbolistas profesionales que no hagan faltas o no luchen el balón por si la acción tiene consecuencias. El papelón para los nuevos responsables Eduardo Freitas y Niels Wittich, directores de carrera desde los test de Barcelona, no va a ser fácil y nos equivocaremos otra vez si el foco lo ponemos en los árbitros y no en los pilotos y los coches.