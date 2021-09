Hamilton-Verstappen vs Prost-Senna

Desde que Max Verstappen se presentó como el principal candidato al título Mundial y los Mercedes, en concreto Hamilton dejó de poseer la suerte y el motor del ganador, los dos pilotos no han dejado de enviarse mensajes más allá de la pista, intercambiar declaraciones y en definitiva mostrar sus diferencias. Y al final han llegado a las manos, o mejor dicho, sus diferencias han alcanzado la pista, y como en el pasado, en esas carreras de valientes, de leyenda Hamilton y Verstappen han mostrado qué pasa cuando en la lucha por ser el mejor, por ser el primero, ninguno quiere ceder bajo ningún concepto.

En tiempos de Senna y Prost en que la rivalidad era una seña de identidad de este deporte, y un atractivo, los dos míticos pilotos nos dejaron estampas muy parecidas a la vivida este domingo en Monza entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. ¿Quién no recuerda, allá por 1990, el ten con ten entre Alain Prost y Ayrton Senna en Suzuka que terminó con los dos coches dados la vuelta? Pues seguro que a muchos se le habrá venido la imagen, y les habrá invadido la nostalgia.

Un toque, el de este domingo, que es puro lance de carrera y que nos demuestra también que no todos los adelantos han sido en vano en la F1. El halo que ha roto, quizás un poco, la estética y aerodinámica de los monoplazas ha salvado a Hamilton de un accidente de consecuencias impredecibles. La imagen de la rueda del Red Bull del piloto holandés impactando contra las protecciones de Hamilton ha sido impactante y estremecedora, no me extraña que Hamilton haya tardado en salir de su habitáculo.

EL accidente le ha brindado a McLaren volver a lo más alto con un doblete que seguro que tardarán en repetir. Un doblete con victoria de Daniel Ricciardo del que ya dudaban en su propio equipo por problemas en la adaptación al coche y que se vuelve a reencontrar con la victoria después de varios años, desde que ganara en Mónaco en 2018 con Red Bull.

Y no puedo terminar esta reseña, este blog, sin apuntar el alivio que ha sentido Mercedes de quitarse de encima a Valteri Bottas. Si bien es cierto que ha conseguido ser tercero, gracias a la sanción de 5 segundos impuesta a Sergio Pérez, hay que reconocer que le faltan manos y sangre. El adelantamiento fallido a Sergio Pérez después de tenerle ganada la posición demuestra que no es, y nunca ha sido, un piloto a la altura de la escudería de las flechas plateadas. Un error del finlandés que provocaba incluso las sonrisas en el garaje de Mercedes, el propio Totto Wolf se reía del fallo del finlandés que nunca ha sabido gestionar la presión en pista.

Los nuestros, Fernando Alonso y Carlos Sainz, sin pena ni gloria, con mucha actitud pero con falta de potencia, de opciones y de suerte en un gran premio que deja el Mundial con pocos cambios en la clasificación y mucha tensión en el paddock.