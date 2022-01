Honda encumbra a Márquez y afea a Rossi.

Márquez ha sido su prioridad desde que debutara con ellos en MotoGp en 2013, y desde entonces el piloto español le ha procurado a la marca nipona una de las épocas más gloriosas de su historia con la consecución de seis mundiales en siete años. Ni siquiera el gran Valentino Rossi, él siempre asegura que fue porque no quiso, le ha dado tantos mundiales, de hecho son la mitad de los logrados por Marc, el logrado el último año de la cilindrada de 500cc y los conseguidos los dos años siguientes, los dos primeros de MotoGP.

Honda, desde que le echara el ojo a Márquez el año que se proclamó campeón del Mundo de 125cc, no ha dejado de mimarle y de cuidarle. Lo ha demostrado de forma especial estos dos últimos años en los que el ilerdense ha estado más tiempo en su casa de baja que encima de la moto evolucionando la mecánica y el chasis, algo que le ha pasado factura a la fábrica japonesa.

Pero lo cierto es que Márquez lo merece, no sólo por los éxitos si no por el trabajo que siempre ha realizado en los garajes en materia de desarrollo y evolución. De hecho, la temporada pasada en la que la Honda arrancó con tantos problemas y tantas carencias, consiguió remontar algo gracias a la vuelta de Márquez y a su feedback encima de la moto. No es que Honda construya la moto para Márquez, es que Marc Márquez es el que mejor entiende la Honda y cómo sacarle el máximo partido a una moto nerviosa pero potente.

Por eso en Honda han celebrado casi con una fiesta la recuperación de Márquez y sus problemas de visión. Qué el piloto español pueda liderar la pretemporada desde Malasia y por tanto la puesta a punto de la moto de cara al arranque del Mundial, el próximo mes de marzo, es la mejor noticia para Honda, para sus aspiraciones después de dos años aciagos y en donde se ha visto superada por otras marcas como Suzuki o Aprilia, que antaño y a priori deberían ser inferiores.

En cualquier caso el apego que Honda demuestra a Márquez es mutuo también por parte del piloto. Ducati tentó y tienta a Márquez de forma constante, pero Marquez sigue fiel a la que muchas veces ha dicho es su casa.

Un sentimiento de fidelidad que no desarrolló nunca, por las razones que fueran, Valentino Rossi. Quizás sea por eso que ahora la marca le afea, o le castiga negándole la moto con la que Il Dottore hizo historia en 2001 convirtiéndose con Honda en el último campeón del Mundo de 500CC. ¿Quién no recuerda aquella moto amarilla con la publicidad de Nastro Azurro? Todo un símbolo del motociclismo actual que sin duda fue el inicio de una época gloriosa y de la consolidación de una leyenda viva de este deporte. Pero pese a que Valentino Rossi le ha pedido ayuda a todo el mundo para conseguir esa moto, al último que le pidió su mediación fue a Alberto Puig, jefe de equipo de la marca, la fábrica japonesa no cede y mantiene esta pieza de coleccionista en su museo de Japón. Honda ha elegido a su samurai y se llama Marc Márquez.

Desde Honda son conscientes de que el regreso de Marc Márquez supone la mejor noticia posible para la marca nipona, que tiene ahora dos meses y medio de trabajo intenso para continuar mejorando su moto antes del inicio de campeonato. La potencia del motor y la inestabilidad de su prototipo fueron sus principales problemas a solventar el curso anterior, por lo que con Marc inmerso en el desarrollo de la moto desde el primer día esperan poder luchar nuevamente con Yamaha y Ducati por el título esta temporada.