HRC Honda recurre la sanción de Marc Márquez

La caída de Márquez, con todas sus consecuencias, sigue siendo objeto de polémica dentro y fuera del Mundial de motociclismo. Al ruido mediático se le une ahora la última decisión de Honda de recurrir la sanción de Márquez interpuesta por provocar el toque con Jorge Martín y la posterior caída de Miguel Oliveira en el gran premio inaugural de Portugal.

En un principio el equipo HRC no tenía pensado recurrir la sanción que obligaba a Márquez a realizar una doble Long Lap Penalty en el Gp de Argentina, que el ilerdense no consumaría al no estar presente por lesión. El piloto de Honda se recupera de la rotura en el pulgar derecho y la posterior operación que le ha obligado a ser baja en el circuito de Termas de Río Hondo.

Pero la decisión de la FIM de mantener la sanción y hacerla cumplir una vez Márquez se reincorpore al Mundial, supuestamente en Austin, ha hecho que el equipo del ala dorada emita un comunicado en el que asegura que utilizará "todas las vías de recurso que ofrece la normativa vigente" con la intención de "defender sus derechos que considera vulnerados".

Este cambio de criterio del equipo japonés viene determinado porque con el mantenimiento de la sanción la FIM rompe con el criterio llevado a cabo hasta ahora en MotoGP que establecía que cualquier tipo de sanción debía cumplirse en el gran premio siguiente a la comisión de la maniobra sancionada.

Esta decisión supone un precedente en el Mundial por lo que Honda no ha tardado en reaccionar y presentar un recurso ante los Comisarios de Apelación de la FIM en donde aseguran que sus derechos se han visto vulnerados ya que "la modificación de la sanción consiste en un cambio de criterio sobre el momento en que debe aplicarse la sanción, y que dicha modificación haya sido emitida por la FIM dos días después de que la sanción inicial fuera firme y definitiva,no se ajusta a la normativa vigente de la FIM para el Campeonato del Mundo de MotoGP".