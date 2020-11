Las verdaderas razones de Marc Márquez para no volver

Hace unos días que conocíamos la noticia oficial de que Marc Márquez no volverá a los circuitos hasta la próxima temporada dejando la presente completamente en blanco. ¿Quién iba a pensar que la caída en el gran premio inaugural en Jerez iba no sólo a dejarle sin opciones al título si no a provocar una año fuera de la competición? A dos grandes premios para que termine la temporada Marc Márquez ha hecho oficial lo que muchos nos temíamos, dar por perdido y terminado el año de competición. Tras la operación en el brazo derecho, Marc lo intentó, intentó volver a las pocas horas pero tras trazar a penas unas curvas volvió al garaje con gesto serio, preocupado. Las siguientes horas no fueron mejor, ni mucho menos, porque un fallo en la intervención le obligó a pasar de nuevo por el quirófano, retrasando una posible vuelta.

Mucha preparación, mucho fisio y mucho dolor después Marc y Honda han hecho oficial una noticia que debe preocuparnos porque quizás no nos han contado todo de la recuperación y del verdadero alcance de la lesión. Estoy convencida que Márquez, con el hambre de victoria que tiene, si se hubiera encontrado medianamente bien hubiera vuelto, aunque no fuera para optar al Mundial, aunque sólo hubiera sido para ganar carreras, volver a ganar. El problema de la lesión de Marc no es la rotura del húmero derecho sino el debilitamiento o parálisis parcial del nervio radial que puede estar dando más guerra de lo reconocido por el piloto y el equipo. Si fuera así, habrá que seguir muy de cerca la recuperación del todavía vigente campeón del Mundo y aunque todos conocemos ya la capacidad de superación, trabajo y talento de Márquez no sería la primera vez que una lesión de este tipo retira a un deportista. Quizás sea los nervios los que más dolor y bloqueo produzcan a la acción motora y si tenemos en cuenta que en el caso de Marc se ha producido en una zona que soporta el control del tren delantero de la moto con la que dirige la trayectoria o le levanta la motos tras una tumbada nos podemos hacer una idea de lo decisivo que puede ser la verdadera recuperación de la lesión.

De verdad espero que nos hayan contado todo lo que hay y que la razón que hace que Márquez no vuelva es no querer ser ni juez ni parte de un Mundial apretado y como muchas aristas. No me quiero ni imaginar si Marc vuelve y gana, que seguro que lo haría, decidiendo el Mundial a favor de unos o de otros. Pero peor aún, que el piloto de Cervera se viera envuelto en una caída con algunos de los pilotos de Suzuki o Yamaha que tienen todavía opciones a llevarse el campeonato. No me cabe la menor duda de que al que más le duele no volver es al propio Márquez, ávido de competición, de lucha, de gasolina, de carreras. Este Mundial necesita a Márquez y lo ha demostrado lo loco, irregular que ha sido y la falta de un líder claro al que batir, al que ganar.