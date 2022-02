Lo que no nos cuenta Honda de la vuelta de Márquez 

Desde que supimos que Marc Márquez tomaría parte de los entrenamientos de pretemporada de Sepang, este fin de semana, los mensajes llegados desde Honda han sido de celebración y optimismo.

Después de dos pretemporadas sin Marc y dos temporadas, sobre todo la de 2020, desastrosas la marca japonesa ha empezado a buscar recambios y alternativas a Márquez, pese a que no solo es su primera opción, si no el único piloto capaz de entender la Honda y hacerla ganadora.

Pero los contactos confirmados entre Tokio y Fabio Quartararo para que sea el compañero de equipo de Márquez en 2023, hacen pensar que detrás de todo los que se dice, de los halagos, también hay mucho que no se cuenta para no asustar o enfadar al ocho veces campeón del Mundo. No creo que Marc quiera tener bajo el mismo techo al que es su rival más directo. Es verdad que es un historia ya contada, cuando Jorge Lorenzo fichó por Honda, aunque en aquella ocasión Lorenzo ya estaba de retirada, muy al contrario que Quartararo que pretender seguir ganando mundiales.

¿Es factible? Sí. Fabio ya ha dicho que no se casa con nadie, lo que ha enfadado bastante a Yamaha y además el piloto francés se ha mostrado molesto con la moto de este año ya que, en su opinión, no ofrece muchos cambios o evoluciones para la cantidad de mejoras que sí ha presentado Ducati y también Honda.

Tampoco creo que Márquez vete a nadie, ni es su estilo y no creo que sea una amenaza, no lo fue Lorenzo, no lo ha sido Espargaró y ni siquiera lo fue Pedrosa, uno de los pocos pilotos que más allá de Marquez sí supo llevar y entender la moto del ala dorada.

Tetsuhiro Hikita y Takehiro Koyasu, los mandamás de la marca lo fían todo esta temporada, un año más, a Márquez pero no cuentan los planes de profundos cambios que han proyectado. De momento mucho tendría que cambiar la situación de Pol Espargaró para que se quedará en la fábrica nipona más allá de esta temporada, porque de no cerrar el fichaje de Quartararo, Joan Mir está esperando como agua de mayo la llamada de Alberto Puig. Incluso el también piloto español Jorge Martín está en las quinielas, aunque su vinculación cada día más fuerte con Ducati hace que este fichaje sea algo más complicado.