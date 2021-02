Los 42 de Valentino Rossi hacen historia

Ya han pasado la friolera de 25 años desde que Valentino Rossi debutara en el Mundial de Motociclismo, lo hizo subido a una Aprilia de 125cc un 31 de marzo de 1996. Un cuarto de siglo después, y quién lo iba a decir, Rossi sigue no sólo en la competición, si no lo que es más complicado, en la máxima categoría del Mundial.

El caso de Valentino Rossi es, por el momento, único en el Campeonato, ha pasado por cuatro grandes marcas, Aprilia, Honda, Yamaha y Ducati y suma en su palmarés 9 títulos Mundiales. Hoy, martes 16 de febrero, Valentino cumple 42 años entre los ecos de los que piensan que todavía es capaz de ganar un nuevo título mundial. Lo cierto es que tal cosa, bajo mi punto de vista, es muy complicada que suceda. El cómo han evolucionado las motos de MotoGP y las nuevas promesas y las que ya no los son tanto, como Márquez, Quartararo, Rins, Mir o Miller, han complicado mucho el reto de Rossi de llegar a 10 Mundiales. Este año además, deberá luchar por primera en su carrera desde una escudería satélite, el equipo Petronas. Si bien es cierto que Yamaha no le pondrá problemas en tener todo lo que tengan en el equipo oficial, tanto Maverick Viñales como Favio Quartararo, lo cierto es que supone una degradación en toda regla que a Valentino no le ha importado con tal de seguir corriendo y hacer lo que más le gusta, en estos tiempos esa es su victoria, seguir corriendo. Sin duda sigue siendo un atractivo para el circo de la velocidad, pero no es menos cierto que cada día le vemos más apagado, con menos pushing y agresividad, más cansado y menos feliz.

Si echamos un vistazo al mundo del deporte en general existe la tendencia, en las últimas décadas, de alargar la vida deportiva profesional. Podemos citar casos como el de Pau Gasol con 37 años, Alejandro Valverde con 38 o Roger Federer con 36, y en el mundo del motor también ocurre, Fernando Alonso ha vuelto a la F1 a sus casi 40 años y Carlos Sainz nos sigue sorprendiendo y maravillando a sus 58. En las motos, por su exigencia física es más difícil encontrar casos de pilotos que esperan hasta la cuarentena para retirarse, pero los hay, Max Biaggi, uno de los históricos rivales de Valentino Rossi, se retiró con 41 años de las Superbike y un clásico como Álex Barros lo hizo con 49. Es cierto que ninguno de los dos estaban en lo más alto, en MotoGP, por lo que el caso de Valentino toma más valor. Desde hace uno años, cada vez que arranca la temporada, afirmo que esta puede ser la última en la que participe Rossi y en esta ocasión no va a ser menos y con más razón, equipo satélite y un año más para la mochila, y cada vez pesan más.