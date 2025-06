Los italianos se quedan sin su fiesta, gana Márquez

Mugello llevaba siendo desde hace ya algunos años territorio Bagnaia y después de las buenas sensaciones vividas en Aragón, parecía que el italiano podía volver a ganar y hacerlo en casa, no lo hace desde Austin cuando Marc, contra todo pronóstico, marcó un cero tras caerse al suelo.

Pero esta vez Marc no ha fallado, ha combatido contra todo aquel que osaba quitarle de la primera posición para terminar ganando su carrera número 93 en el circuito, además, que le vio ganar por primera vez, hace ya quince años en 2015 en la categoría pequeña de Moto3. Desde entonces, Márquez ha superado casi de todo, lesiones imposibles, recuperaciones fallidas, problemas de visión, crisis en fábricas de leyenda como Honda y muchas voces críticas y manos negras que han hecho todo lo posible porque no volviera a ganar, y sobre todo, porque no alcance a Valentino Rossi en número de mundiales. Va ser muy difícil que uno de los mejores de todos los tiempos no gane su noveno mundial e iguale a Il Dottore en esta temporada en la que Marc ha demostrado el talento que tiene, la forma increíble de interactuar y hacer rodar la moto y sobre todo, lo que le hace casi invencible, su hambre y ambición por el triunfo.

Pero fuerzas de la naturaleza como las de Marc Márquez no se pueden frenar y sólo él mismo puede parar ese hambre por recuperar la posición que perdió tras su accidente en Jerez y que estuvo a punto de retirarle de los circuito. Sólo su hermano, para bien o para mal, parece poder seguirle el ritmo. A su favor, la calma que Álex demuestra, la templanza y la gran capacidad de aprendizaje, sobre todo de su hermano con el que entrena, y que le ha permitido estar en su nivel más alto. No me olvido de que Álex Márquez es campeón del mundo, pero aún está lejos de la calidad innata de su hermano, aunque cuanta con la ventaja de que es la persona que mejor conoce sus virtudes pero también sus debilidades, ahora solo queda saber si usará esa información para ganarle la partida. Lo dudo mucho.

Pese a que hemos visto al Bagnaia más agresivo, sobre todo al inicio de la carrera, los Márquez tienen algo más, son capaces de mantener la tensión, conservar los neumáticos y por lo tanto su pilotaje por más tiempo, por más vueltas. La lucha duró unos diez giros, los tres hombres candidatos al título lideraron la carrera, primero Bagnaia, luego Márquez, Álex tomaba el relevo tras ver a los dos hombres de Ducati oficial pasarse y repasarse, pero al final, la batuta la tomó Marc Márquez que no quiso sustos de última hora. Al final, Márquez ganó el domingo, después de hacerlo también el sábado y el público italiano tuvo que rendirse al talento del ocho veces campeón del mundo que se ha dejado la piel para reconciliarse con la afición del país de la bota.

Fiesta del motociclismo en tierra italiana pero donde los españoles no han dado opciones en ninguna de las tres categorías. Máximo Quiles en Moto3, Manuel González en Moto2 y Marc Márquez en la categoría reina han aguado el domingo a los tifossi, algunos de los cuales, todavía no han olvidado las rencillas entre Valentino Rossi y Marc Márquez. La impotencia por no poder superar a los nuestros la personaliza, sin duda, Peco Bagnaia que hoy ha vuelto a darse una ducha de realidad, agría realidad. El italiano, en su mejor versión no sólo no ha podido con los Márquez si no que ha perdido el tercer cajón del podio a manos de su compatriota Di Giannantonio. Puede que este gran premio haya significado para Bagnaia la confirmación de que nada o poco puede hacer por ganarle el mundial a los Márquez si siguen en pista y con este ritmo. La imagen del garaje de Ducati echando el cierre a la llegada de Peco, lo decía todo.