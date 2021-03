Vuelve Maverick, vuelve Yamaha

No sé quién necesitaba más la victoria de este domingo en Qatar si Yamaha o Maverick Viñales. Después de una temporada llena de dudas, problemas y falta de confianza el piloto español y el equipo japonés han vuelto a reencontrarse en un circuito que casi siempre les ha sido favorable, y en donde, pese a no poder superar la velocidad punta de las Ducatis, sí han sabido compensarlo con el chasis, y es de justicia decirlo, el buen pilotaje y la determinación de Viñales.

Arrancar así la temporada está claro que da tranquilidad, confianza aunque también presión para Viñales que suele titubear cuando el foco se fija en él. Pero mucho ojo, porque falta Márquez, que no tardará en volver y poner las cosas en su sitio, ojo con las Ducati cuya velocidad punta asusta, y en cuento mimen un poco más los neumáticos serán intratables, y ojo también con Joan Mir. El vigente campeón salió décimo y si no llega a ser por un fallo en la última curva hubiera conseguido el primer podio de la temporada demostrando que no es campeón por casualidad.

Joan Mir es un muy joven, pero muy listo, sabe que su moto es maleable en las curvas, pero frágil en la velocidad punta, y sabe también que en el final de carrera, cuando los neumáticos decaen, es cuando puede acercarse al resto y es por ello que ha sido el piloto que más vueltas ha dado en pretemporada con neumáticos usados.

Maverick, Bagnaia, Zarco, Rins, Miller, Quartararo y el propio Mir, son todos candidatos casi, a partes iguales para llevarse el Mundial, es decir, sin Marc el Mundial puede tener dueño pero no señor como lo era el de Cervera. La próxima semana, todos menos Marquez, tendrán una nueva oportunidad en el circuito de Losail para corregir errores o consolidar aciertos. Por cierto, mención a parte merece Pol Espargaró quien ha hecho un gran trabajo en su primera carrera con Honda colándose en el top 10 y dejando muy buenas sensaciones al equipo, falta trabajo sí, pero se le ve confiado y cómodo con una moto que hasta ahora sólo se acomodaba al ocho veces campeón del Mundo, Marc Márquez.