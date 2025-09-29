Marc Márquez, una inspiración para Fernando Alonso

El noveno título de Marc Márquez, el séptimo en la categoría reina del motociclismo, es una inspiración para cualquiera. El mensaje de no rendirse, de intentarlo una vez más y no quedarse con la sensación de poder haber hecho algo más rezuma por los cuatro costados en esta gesta que forma parte ya de la historia del deporte.

Dolor físico y mental, superación física y mental, y hasta social, por una gran parte de la audiencia que hizo la cruz a Márquez por querer hacer lo mismo que sus adversarios, ganar y ser el mejor.

Un gesta personal que trasciende porque es una gesta histórica. Nunca antes un piloto había logrado un Mundial después de cinco años de sequía, y Marc lo ha conseguido con el agravante de haber superado un calvario de lesiones físicas y estancamiento de la que siempre fue su marca, Honda.

Además, Márquez con el mundial logrado este fin de semana en Motegi se ha convertido en el piloto más veterano en lograr un campeonato del mundo, y no será el último.

Alonso el que más tiene que aprender de Márquez

Por eso, si Marc es de por sí una inspiración para todos lo es más para pilotos como Fernando Alonso. Otro maestro del motor, que si bien le han respetado las lesiones, en F1 los pilotos no están tan expuesto como en el motociclismo, las decisiones en la elección de equipo le han privado de lograr los mundiales que por talento merecería. Pero si algo se parecen Márquez y Alonso es en el hambre por ganar y la perseverancia por lograr el triunfo, por ser el mejor.

Este año se han cumplido dos décadas del primer Mundial logrado por Alonso, y el próximo año 2026 se cumplirán veinte años del último título conseguido por el asturiano. Estoy convencida de que Alonso entendió ayer lo que había detrás de las lágrimas de Marc, del trabajo, el sufrimiento que había detrás de la gloria del de Cervera, y seguro que es una inspiración para seguir creyendo. En este caso para seguir creyendo en el proyecto de Aston Martin.

2026 es una oportunidad real para Fernando

El próximo año con el cambio de normativa, Alonso y la marca inglesa tienen una bola de partido, una oportunidad. El fichaje del mago del trazo, como es Adrián Newey, de un batallón de nuevos ingenieros y grandes inversiones en material de prueba como el túnel del viento sitúan a Aston Martín en igualdad de condiciones a otros equipos que han dominado la Fórmula 1 en los últimos años.

En caso de Alonso, de volver a ganar veinte años después, supondría un hito histórico y más titánico que el de Márquez. Veinte años en los que la Fórmula 1, los coches, la normas e incluso muchos de los trazados han dado un giro de ciento ochenta grados y donde los pilotos que hoy dominan a penas habían echado andar cuando Fernando levantaba su primero corona con Renault. Además, Alonso se convertiría, como ha hecho este domingo Marc, en el piloto más veterano en convertirse en campeón. La pregunta es, ¿imposible? Para Fernando Alonso nunca.