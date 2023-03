Márquez pincha y MotoGP se desinfla

Pese a que consiguió una pole mágica, porque ni tenía moto, ni ritmo, y una tercera posición en la carrera al sprint del sábado que no esperaba, Marc Márquez pinchó en la carrera del domingo con caída, polémica y lesión incluidas.

Una vez más, y no es la primera a Marc le pudieron las ganas y su máxima de que sin riesgo no hay victoria. Esta vez el riesgo tuvo consecuencias no sólo para él mismo si no para el piloto local, Miguel Oliveira que se fue al suelo cuando el ilerdense perdió el control de su moto cuando al intentar adelantar a Jorge Martín chocó contra este y perdió la trazada y el control de la Honda.

Sólo habían pasado tres vueltas y seguro que muchos espectadores, desde ese mismo momento, cambiaron de canal o apagaron su dispositivo. Está claro que Márquez es el auténtico reclamo en un deporte que pierde adeptos año a año. Es por eso que esta temporada desde Dorna han intentado incorporar algunas de las iniciativas que han animado la Fórmula 1, entre ellas las carreras al sprint.

Hemos pasado de rivalidades de ensueño como la de Lorenzo, Predosa, o Rossi con Lorenzo primero y Márquez después a una generación de pilotos poco conocidos, más allá de los que son auténticos aficionados a las motos. Márquez debía de ocupar el hueco que dejaba Rossi al retirarse, pero entre la lesión que le ha tenido dos años prácticamente desaparecido y Honda que no ha sabido evolucionar la moto como otras marcas, se ha quedado un vacío que va a ser muy difícil de cubrir.

Un liderazgo, el de Marc, que con errores como el cometido este domingo en Portimao, aunque Honda diga que fue un problema de bloqueo en la moto, se pone en duda. Su excesiva agresividad en ocasiones, el ir siempre un poco por encima de las posibilidades o de su físico antes, y de la moto ahora hace que todo pueda saltar por los aires en cualquier momento, como ha ocurrido hoy en carrera.

Llevarse por delante al piloto local, cuando iba tercero y con opciones de podio, no ayuda a la falta de cariño que el ocho veces campeón del Mundo atesora en muchos circuitos después de su rivalidad, su enfrentamiento con Valentino Rossi. Según Marc él no iba por encima de sus posibilidades, al parecer, y así lo ha asegurado el jefe de equipo de Honda Alberto Puig, fue un problema en la moto que se bloqueó lo que hizo que Marc perdiera el control e impactara con la moto de Oliveira.

Sea un error de Marc o un fallo en la moto el incidente, en mi opinión, forma parte de la alta competición y de las carreras. Sólo los pilotos más ambiciosos como el propio Marc, o Valentino en sus buenos tiempos o pilotos de la Fórmula 1 como Versptappen cometen por puro ambición este tipo de incidentes, llevan al límite sus vehículos con el único fin de ganar. Pero si no lo hicieran dejarían de ser ellos, dejarían de hacer esas cosas especiales que hacen y ser las bestias que son. No lo justifico intento entenderlo y contextualizarlo. Marc será castigado, seguro con una sanción para el próximo gran premio que se disputa en Argentina, aunque la rotura en su pulgar derecho ya es un castigo en sí mismo. El problema es la reincidencia.

Así el Mundial de MotoGP empieza de forma agridulce para Márquez, con Ducati y su campeón del mundo Bagnaia disparados y con Aprilia, esta vez la de Viñales, como única montura capaz de inquietar a los de la Desmocedicci.