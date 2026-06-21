Márquez, sufre, gana y pone rumbo al Mundial

Ganó en Hungría tras su vuelta de la operación en el hombro. Allí dijo que las características del trazado húngaro le favorecían, pero en Brno, un trazado de derechas, el nueve veces campeón del mundo no esperaba otra cosa que no fuera sufrir y esperar a ver qué hacía el resto. Y el resto desaprovechó la oportunidad. Bezzecchi mostrando su peor versión con una agresión a los comisarios que le valió la descalificación, Bagnaia, que había ganado la sprint, agotando sus neumáticos antes de tiempo y Ogura no teniendo la suficiente ambición para ganar. El que más ha sufrido, el que más lo quiso ha sido Márquez, y su cara de sufrimiento tras cruzar la bandera a cuadros lo decía todo. Cabeza, gestión y mucho talento el de Marc Márquez, al que se le ve agotado y dolorido pero con las ganas de tener una última bala para ganar de nuevo una corona de MotoGP. Cuando alguien gana sin estar del todo bien, sin que el circuito le acompañe, es porque es especial; es esa clase de deportista depredador al que estamos tan acostumbrados en España con ejemplos como el de Marc Márquez, pero también Pau Gasol o Rafa Nadal.

La carrera del domingo se parecía bastante a la del sábado. Bagnaia cogía la directa e imponía su ritmo. Marc Márquez, que salió mejor que el sábado, aguantó a rueda de su compañero de equipo y gestionó los neumáticos rodando en segunda posición. A poco menos de diez vueltas para el final, lanzó el ataque sobre Pecco Bagnaia, y pese a que el poleman, Ogura, parecía con mejor ritmo tras adelantar también a Bagnaia, que caía a la tercera posición, Márquez aguantó estoico el liderato y con esta victoria firma dos victorias consecutivas. No hay mejor manera de volver de una lesión que ganando y todo, pese a que aún reconoce —y lo hace sin miedo a que sus rivales lo aprovechen— que no va del todo cómodo, que le cuesta las primeras vueltas y que sufre más de lo que le gustaría. Pero esta victoria en un circuito de derechas, que no han sido nunca sus favoritos, y en su estado de forma es un balón de oxígeno que puede darle alas a una bestia irrepetible, que es lo que es Marc Márquez.

La victoria de Márquez en Brno le coloca cuarto en la clasificación del Mundial a 40 puntos de Bezzecchi. El cero de Acosta por un problema en la moto, y el noveno de Jorge Martín, lastrado por las dos long lap que tenía que cumplir como penalización, acerca al ilerdense al liderato aún lejano pero posible y más con la cantidad de puntos que hay por disputar. Ahora vienen circuitos de izquierdas más propicios para Marc que, junto a Ducati, no dejan de explorar nuevas mejoras para volver al dominio del año pasado y atenuar el buen estado de forma de las Aprilia.