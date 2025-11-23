McLaren descalificado y Verstappen huele a Mundial

Parecía que el GP de la Vegas iba a ser un trámite más para Lando Norris en su camino hacia su primer Mundial pero la sorpresa saltaba poco después de que acabara el gran premio cuando los comisarios de la FIA cerraban a cal y canto el box de McLaren. Una sospecha de que los coches papaya habrían incurrido en una ilegalidad por un exceso de desgaste en el fondo plano del coche les dejaba con la amenaza de una descalificación doble y, también, un doble cero que acerca a Max Verstappen a la cabeza haciendo viable el sorpasso en el liderato. De hecho, el piloto de Red Bull está a menos de veinticinco puntos, a veinticuatro de Norris y solo quedan dos carreras para el cierre del Mundial. Ojo, porque esta presión beneficia a Verstappen que es perro viejo y tiene mucho más que ganar que perder, después de haber estado casi descartado para revalidar el título. Un fallo garrafal de McLaren que les puede dejar sin el Mundial de pilotos y pasar a los libros de historia como el error más grave de los últimos años en la F1.

En cualquier caso, ciñiéndonos a la carrera Verstappen volvió a demostrar quién es el vigente campeón. Ante una salida demasiado agresiva de Norris, que salía desde la pole, el británico no midió bien su defensa y tuvo que abrir la trazada lo suficiente como para que Max que es un auténtico depredador, lo aprovechara para arrebatarle la primera posición. También lo hizo George Russell

Lo único que le falta a Verstappen es el coche, que aunque ha mejorado respecto al inicio de la temporada sigue siendo algo inferior al McLaren que bien pudo, en el caso de Norris, plantar cara al neerlandés, pero una comunicación de radio, a falta de varios giros para el final, obligó al todavía líder a aflojar el ritmo. Quizás, una sospecha desde el muro de la escudería de Woking de qué algo no iba bien en el coche les hizo ser conservadores para intentar evitar lo inevitable.

Con un asfalto sucio y de baja degradación a los coches les valió con una sola parada para cambiar los neumáticos. Y mientras Norris, aún con sus fallos, sigue pudiendo luchar y así lo demostró adelantando en pista a Russell, Piastri sigue estancando y sin recobrar la magia que le mantuvo durante gran parte del campeonato como líder de la clasificación. La cuarta posición en carrera del australiano y la posterior descalificación le hace caer a la tercera plaza de la general de pilotos y prácticamente queda descartado de la lucha por el Mundial que será una cuestión entre Norris y Verstappen.

En cuanto a los españoles, nada nuevo. Mientras que Sainz se vio perjudicado en la salida por la maniobra de Norris y no pudo adelantar posiciones en pista, terminó séptimo, Alonso sufrió con un coche al que le faltaba ritmo y que tuvo que lidiar con un alerón roto desde el inicio de la carrera.

Serán los países árabes los que decidan este Mundial. Dos carreras, Catar y Abu Dabi, que serán dos finales donde se decidirá quién se lleva el Mundial. Los nervios se han apoderado de McLaren mientras que en Red Bull huelen a sangre y podrían lograr un título que nunca pareció que fuera para ellos y que arreglaría un año en el que la escudería del toro vio cómo se marchaban, por distintas razones, los dos hombres que han sido clave en el equipo durante los últimos diez años, Newey y Horner.